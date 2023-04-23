Общество 23.04.2023 в 09:30

В Улан-Удэ 35 тысяч горожан приняли участие в месячнике чистоты

Однако глава Бурятии Алексей Цыденов мечтает о годе и о столетии чистоты


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В Улан-Удэ 35 тысяч горожан приняли участие в месячнике чистоты
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне принял участие в общегородском субботнике. Мероприятие завершает традиционный месячник чистоты. В этом году он объединил более 1000 организаций и предприятий Улан-Удэ и 35 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


«Вообще должен быть не месячник чистоты, а год, столетие чистоты, всегда нужно поддерживать среду вокруг чистой. Листья – это, естественный, конечно, процесс, но мусор, бумажки и окурки бросают люди. Если люди не будут бросать, будет чисто. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Давайте не будем сорить ни у себя в городе, ни в душе», - сказал глава республики.

С начала этого месячника убрано 14 несанкционированных свалок. Прошло 739 экологических акций. Во время экологических акций собрано 2,5 тыс кубометров мусора.

«Уже более 100 лет все поколения - наши прадеды, дедушки, бабушки, а сегодня мы с родителями, детьми, коллегами вместе убираем Улан-Удэ, наводим чистоту после нашей долгой, сибирской зимы. И это наглядный пример для нашей молодежи - как простыми делами можно любить наш город. В течение месячника чистоты мы общими усилиями ликвидировали 14 несанкционированных свалок, в уборке прилегающих и общественных участков приняло участие тысяча организаций», - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Мероприятия поддержали общественники, среди них обладатель международной премии #МыВместе Чингис Болотов. Его проект «Мусор из головы», который уже несколько лет реализуется вместе с единомышленниками, признан одной из лучших практик в стране. На общегородском субботнике активисты проекта «Мусор из головы» объявили конкурс на самую интересную находку во время уборки сквера «Радуга». Среди находок - медицинская заметка из газеты, старая лампа, монеты разных лет, даже времен СССР.

«Всегда приятно видеть, когда вокруг становится чисто. Даже дома сделаешь уборку – и сразу приятнее. Мы каждый год обязательно выходим на субботник с нашими коллегами. Приятно видеть, как много здесь организаций работают. Чтобы сохранить уют и красоту вокруг, попробуйте начать, прежде всего, с себя. Не выбрасывать мусор на улице, это очень просто. И это, прежде всего, для нас самих», - обратилась к землякам жительница Улан-Удэ Наталья Антощенкова.

Фото: egov-buryatia.ru
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