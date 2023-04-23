Общество 23.04.2023 в 16:05

В Улан-Удэ началось благоустройство бульвара «Сиреневый»

Здесь обустраивают тротуары, вдоль которых высадят 200 кустов сирени и 11 кленов
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В Улан-Удэ началось благоустройство бульвара «Сиреневый»
В Железнодорожном районе Улан-Удэ началось благоустройство бульвара «Сиреневый». За этот объект горожане проголосовали в прошлом году, а дизайн-проект утвержден и согласован с жителями в ходе онлайн-голосования. Благоустройство пройдет по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщили в администрации столицы Бурятии.

Строители демонтировали старое покрытие, часть чаши фонтана с архитектурной статуей, выполнили планировку и приступили к укладке бордюрного камня, рассказали в Комитете городского хозяйства. Следующим этапом станет укладка кабельных линий для установки 62 парковых светильников. Также здесь появятся новый тротуар из брусчатки, дорожки на месте «народных троп», скамейки, урны. Также в планах устройство летнего водопровода.

«Горожане любят этот бульвар и ждали его реконструкции. Здесь собираются много детей и взрослых. Зеленые насаждения сохраним по максимуму, кроме того, обустроим газон, высадим почти 200 саженцев сирени, 11 кленов вдоль тротуарных дорожек», – пояснил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В этом году улан-удэнцы будут голосовать за территорию, которую благоустроят в 2024 году. Выбор стоит между сквером «Радуга» и территорией, прилегающей к Мемориалу Победы. Ежегодное рейтинговое голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 03.gorodsreda.rf. с авторизацией на «Госуслугах». Принять участие могут все горожане старше 14 лет.

По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова благоустройство общественных территорий находится на особом контроле. Еженедельно проводятся выездные проверки с участием представителей Комитета городского хозяйства, Комитета по архитектуре и градостроительству, районных администраций, подрядчиков, общественности.

Фото: ulan-ude-info.ru
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