Общество 23.04.2023 в 16:53

Госархиву Бурятии не хватает цифровой памяти

Часть муниципальных архивов республики испытывают дефицит площадей
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Текст: Номер один
Госархиву Бурятии не хватает цифровой памяти
В госархиве Бурятии складывается сложная ситуация по лимитам хранения цифровых данных. На сегодня уже заполнены 13 терабайт при емкости лимита в 15 терабайт. Об этом заявила министр культуры республики Соелма Дагаева.

«До конца года и эти остатки будут заполнены», - посетовала министр. Она выступила Совете Народного Хурала, рассмотревшего ход реализации закона Бурятии «Об архивном деле». Вел заседание председатель Народного Хурала Владимир Павлов, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

В Бурятии с 2011 года ведется оцифровка архивных документов, работает республиканская информационная система «Электронный архив», организована работа электронного каталога архива через интернет.

В республике архивную деятельность обеспечивает Государственный архив Бурятии и 23 муниципальных архива. По словам министра, Госархив - главный хранитель документальной истории республики, фонды которого датируются с 17 века и являются национальным историческим и культурным достоянием. Это 7 337 фондов, более 1,8 млн единиц хранения, 95 кинодокументов, более 23 тысяч фотодокументов. На организацию хранения, комплектования, учета архивных документов ежегодно выделяются деньги в рамках госпрограммы «Культура». В 2023 году заложено более 54 млн рублей.

Архивы ежегодно приобретают короба, стеллажи для хранения дел, но острая потребность в дополнительных площадях сохраняется в Кяхтинском, Кижингинском, Муйском, Северо-Байкальском районах. Требуется обновление оборудования архива, его серверов.

«Архивы занимают важное место в государстве, являясь хранилищем его документальной памяти, в том числе и секретной, обеспечивают национальный суверенитет и безопасность государства. Нас не будет, но архивы останутся,  по ним будут судить о нашей жизни и деятельности», - подчеркнула главный архивист республики, директор госархива Бутит Жалсанова.

А сейчас все буднично, но не менее важно. В 2022 году более 5700 человек посетили государственный и муниципальные архивы, количество социально-правовых запросов от граждан для оформления пенсий превысило 20 тысяч, более одной тысячи поступило тематических запросов от ведомств и организаций.

Совет Народного Хурала Бурятии принял рекомендации, в которых нашли отражение проблемные вопросы архивной службы Бурятии.

Фото: unsplash.com
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