Общество 24.04.2023 в 11:35

Десантники из Бурятии поблагодарили «Водоканал» за оказанную помощь

Предприятие регулярно помогает бойцам на передовой
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Текст: Константин Воронов
Десантники из Бурятии поблагодарили «Водоканал» за оказанную помощь
Участники спецоперации на Украине записали видеообращение для сотрудников «Водоканала» Улан-Удэ, в котором поблагодарили коллектив за оказанную помощь. Еще в начале апреля предприятие отправило на передовую посылку с прибором ночного видения и тепловизионным монокуляром. Бойцы роты специального назначения 11-й десантно-штурмовой бригады по достоинству оценили такую помощь.

Как сообщили на предприятии, спецприборы приобретены на личные средства руководства «Водоканала».

- За прошлый год мы помогли бойцам на сумму свыше 1 млн рублей и всё это благодаря дружному коллективу нашего предприятия. Конечно, чаще всего мы оказываем адресную помощь тем бойцам, которые были мобилизованы или ушли добровольцами от «Водоканала». С ними мы держим постоянную связь, - сказал директор предприятия Дмитрий Скакалин.

Так, недавно сотрудники «Водоканала» помогли одному из своих коллег, который уже больше полугода находится на передовой, в приобретении квадрокоптера. В ближайшее время в зону СВО также отправится ещё одна посылка с тепловизорами и прибором ночного видения для другого коллеги.

Фото: МУП «Водоканал»
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