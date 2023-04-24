Общество 24.04.2023 в 12:45

Игорь Шутенков: «Чистый город начинается с чистого двора, а Улан-Удэ - это наш общий, родной дом»

В общегородском субботнике приняли участие почти 9 тысяч улан-удэнцев
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Текст: Константин Воронов
Игорь Шутенков: «Чистый город начинается с чистого двора, а Улан-Удэ - это наш общий, родной дом»
22 апреля в Улан-Удэ во всех скверах, парках и общественных территориях прошел общегородской субботник, который завершил месячник чистоты. Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков убрали сквер «Радуга» в Железнодорожном районе.

- Вообще должен быть не месячник чистоты, а год, столетие чистоты, всегда нужно поддерживать среду вокруг чистой. Листья – это, естественный, конечно, процесс, но мусор, бумажки и окурки бросают люди. Если люди не будут бросать, будет чисто. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Давайте не будем сорить ни у себя в городе, ни в душе, - сказал Алексей Цыденов.


Место для субботника выбрано не случайно - сквер «Радуга» участвует в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2024 году наряду с территорией, прилегающей к Мемориалу Победы. По каждому объекту на выбор предлагаются по два дизайн-проекта благоустройства. Игорь Шутенков призвал отдать свой голос за сквер «Радуга».

- «Радуга» – красивый сквер из нашего детства. Когда у меня родилась вторая дочка, я жил недалеко и как раз водил сюда ее гулять, бегать, лазить по качелям и горкам. Очень хотелось бы, чтобы в «Радуге» прошло хорошее благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году мы здесь в Железнодорожном районе ремонтируем бульвар «Сиреневый», а на следующий год планируем поставить сквер «Радуга» на ремонт. Мы ориентируемся на наших жителей, просьба большая – проголосовать за сквер «Радуга». Я сам хочу, чтобы здесь появилась замечательная, зеленая, детская точка. Голосуйте за сквер! – обратился к горожанам мэр.


В этом году месячник чистоты объединил более 1000 организаций и предприятий Улан-Удэ и 35 тысяч горожан. С начала месячника убрано 14 несанкционированных свалок.

- Субботники - это хорошая, добрая традиция нашей страны! Уже более 100 лет все поколения - наши прадеды, дедушки, бабушки, а сегодня мы с родителями, детьми, коллегами вместе убираем Улан-Удэ, наводим чистоту после нашей долгой, сибирской зимы. И это наглядный пример для нашей молодежи - как малыми делами можно любить наш город. Чистый город начинается с чистого двора, а Улан-Удэ - это наш общий, родной дом. И вместе мы можем его сделать еще чище, еще красивее, еще лучше! – сказал Игорь Шутенков.


Общегородской субботник поддержали общественники, в том числе победитель международной премии #МыВместе Чингис Болотов. Его проект «Мусор из головы» признан одной из лучших практик в стране.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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