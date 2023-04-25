Общество 25.04.2023 в 09:48

Парламент Бурятии просит присвоить Улан-Удэ почетное звание «Город трудовой доблести»

Ходатайство направляется Владимиру Путину, который на встрече с рабочими У-УАЗ одобрил их инициативу  
A- A+
Текст: Номер один
Парламент Бурятии просит присвоить Улан-Удэ почетное звание «Город трудовой доблести»
Сессия Народного Хурала Бурятии накануне единогласно одобрила ходатайство к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Напомним, с такой инициативой выступил трудовой коллектив Улан-Удэнского авиационного завода во время недавней встречи с Владимиром Путиным. Глава государства в беседе с авиазаводчанами одобрил и дал поручение решить все процедурные вопросы для присвоения такого звания столице Бурятии.

Почетное звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Народный Хурал документ поступил от органов местного самоуправления Улан-Удэ. Как следует из исторической справки, столица Бурятии внесла особый вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. 120 тысяч жителей республики ушли на фронт, треть из них не вернулась с войны. В кратчайшие сроки в Улан-Удэ в зданиях школ, техникумов, госучреждений были развернуты эвакогоспитали. Авиазавод первые три года производил комплектующие для бомбардировщиков, затем выпустил 528 истребителей Ла-5 и Ла-7. Паровозоремонтный завод не только ремонтировал вагоны и паровозы, но и производил бронепоезда, снаряды и другую военную продукцию. Улан-Удэнский мясокомбинат в годы войны занимал третье место среди мясокомбинатов страны по объему валовой продукции.

Фото: «Номер один»
Теги
парламент Улан-Удэ звание

Все новости

В Бурятии выбрали лучших участковых
25.04.2023 в 09:56
Парламент Бурятии просит присвоить Улан-Удэ почетное звание «Город трудовой доблести»
25.04.2023 в 09:48
В Бурятии лесника осудили за взятку
25.04.2023 в 09:38
Раздел имущества, если есть дети
25.04.2023 в 09:00
В Улан-Удэ привели в порядок могилы известных людей
25.04.2023 в 07:46
В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО
24.04.2023 в 17:00
В Бурятии на майские праздники введут режим повышенной готовности
24.04.2023 в 16:27
В Хурале Бурятии внесли изменения в закон «О земле»
24.04.2023 в 16:15
В Улан-Удэ на «Библионочи -2023» разыграют туристический сертификат на 30 тысяч рублей
24.04.2023 в 15:59
Мобилизованные и добровольцы из Бурятии получат бесплатную юридическую помощь
24.04.2023 в 15:24
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Бурятии выбрали лучших участковых
Победу одержал полицейский из Селенгинского района
25.04.2023 в 09:56
Раздел имущества, если есть дети
Основные моменты
25.04.2023 в 09:00
В Улан-Удэ привели в порядок могилы известных людей
Шефство над их захоронениями берут учреждения культуры
25.04.2023 в 07:46
В Бурятии бизнес-омбудсмену разрешили посещать предпринимателей в СИЗО
Соответствующий законопроект принял Народный Хурал
24.04.2023 в 17:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru