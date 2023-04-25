Общество 25.04.2023 в 09:48
Парламент Бурятии просит присвоить Улан-Удэ почетное звание «Город трудовой доблести»
Ходатайство направляется Владимиру Путину, который на встрече с рабочими У-УАЗ одобрил их инициативу
Текст: Номер один
Сессия Народного Хурала Бурятии накануне единогласно одобрила ходатайство к президенту России о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» городу Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Напомним, с такой инициативой выступил трудовой коллектив Улан-Удэнского авиационного завода во время недавней встречи с Владимиром Путиным. Глава государства в беседе с авиазаводчанами одобрил и дал поручение решить все процедурные вопросы для присвоения такого звания столице Бурятии.
Почетное звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В Народный Хурал документ поступил от органов местного самоуправления Улан-Удэ. Как следует из исторической справки, столица Бурятии внесла особый вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. 120 тысяч жителей республики ушли на фронт, треть из них не вернулась с войны. В кратчайшие сроки в Улан-Удэ в зданиях школ, техникумов, госучреждений были развернуты эвакогоспитали. Авиазавод первые три года производил комплектующие для бомбардировщиков, затем выпустил 528 истребителей Ла-5 и Ла-7. Паровозоремонтный завод не только ремонтировал вагоны и паровозы, но и производил бронепоезда, снаряды и другую военную продукцию. Улан-Удэнский мясокомбинат в годы войны занимал третье место среди мясокомбинатов страны по объему валовой продукции.
Фото: «Номер один»
Напомним, с такой инициативой выступил трудовой коллектив Улан-Удэнского авиационного завода во время недавней встречи с Владимиром Путиным. Глава государства в беседе с авиазаводчанами одобрил и дал поручение решить все процедурные вопросы для присвоения такого звания столице Бурятии.
Почетное звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В Народный Хурал документ поступил от органов местного самоуправления Улан-Удэ. Как следует из исторической справки, столица Бурятии внесла особый вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне. 120 тысяч жителей республики ушли на фронт, треть из них не вернулась с войны. В кратчайшие сроки в Улан-Удэ в зданиях школ, техникумов, госучреждений были развернуты эвакогоспитали. Авиазавод первые три года производил комплектующие для бомбардировщиков, затем выпустил 528 истребителей Ла-5 и Ла-7. Паровозоремонтный завод не только ремонтировал вагоны и паровозы, но и производил бронепоезда, снаряды и другую военную продукцию. Улан-Удэнский мясокомбинат в годы войны занимал третье место среди мясокомбинатов страны по объему валовой продукции.
Фото: «Номер один»