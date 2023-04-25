Детский сад в Наушках достроит новый подрядчик

Строительство детского сада в поселке Наушки Кяхтинскго района продолжит новая подрядная организация «Норд-Инвест», сообщили в Минстрое Бурятии. Ранее, в марте, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил объект и поручил расторгнуть контракт с прежним подрядчиком, сорвавшим сроки строительства.«В ближайшее время новая компания заходит на строительную площадку детского сада в поселке Наушки. Завершить строительство объекта подрядчику необходимо до конца этого года. Стоимость детского сада составит почти 200 миллионов рублей. Согласно проектной документации, строящееся здание будет двухэтажным», - рассказали в Минстрое Бурятии.Первоначально новый детский сад планировали ввести в эксплуатацию в апреле этого года. Начинала строительство детсада компания «Элмонт» из Ангарска, с ней заключили контракт в июне 2022 года. Была сделана разбивка участка, разработан котлован, выполнено устройство песчаной подушки и отсыпка скальным грунтом под фундамент. После этого работы фактически остановились.Фото: Минстрой Бурятии