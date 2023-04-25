Общество 25.04.2023 в 10:23

Детский сад в Наушках достроит новый подрядчик

Сроки сдачи объекта перенесены с апреля на конец года
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Текст: Константин Воронов
Детский сад в Наушках достроит новый подрядчик
Строительство детского сада в поселке Наушки Кяхтинскго района продолжит новая подрядная организация «Норд-Инвест», сообщили в Минстрое Бурятии. Ранее, в марте, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил объект и поручил расторгнуть контракт с прежним подрядчиком, сорвавшим сроки строительства.

«В ближайшее время новая компания заходит на строительную площадку детского сада в поселке Наушки. Завершить строительство объекта подрядчику необходимо до конца этого года. Стоимость детского сада составит почти 200 миллионов рублей. Согласно проектной документации, строящееся здание будет двухэтажным», - рассказали в Минстрое Бурятии.

Первоначально новый детский сад планировали ввести в эксплуатацию в апреле этого года. Начинала строительство детсада компания «Элмонт» из Ангарска, с ней заключили контракт в июне 2022 года. Была сделана разбивка участка, разработан котлован, выполнено устройство песчаной подушки и отсыпка скальным грунтом под фундамент. После этого работы фактически остановились.

Фото: Минстрой Бурятии
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