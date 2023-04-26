Житель Бурятии нашел на чердаке «Маузер» и «Берданку»

Мужчина рассказал, что во время уборки на чердаке хозяйственной постройки нашел холщовый мешок. Развернув истлевшую мешковину, он обнаружил там покрытые ржавчиной ружье, пистолет и патроны.





«Гражданин незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. В ходе экспертизы было установлено, что найденные предметы являются самозарядным пистолетом модели «Mauser C96» 7,63 мм образца 1920 года и однозарядной винтовкой Бердана с продольно-скользящим затвором калибром 10,75 мм образца 1870 года», - сообщили в Росгвардии.





В Бурятии житель села Малый Куналей Бичурского района добровольно сдал в Росгвардию найденное оружие.В настоящее время по факту принятия на возмездной основе огнестрельного оружия и боеприпасов проводится проверка. По её итогам будет принято решение о выплате мужчине вознаграждения в размере до 20 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии