Общество 26.04.2023 в 09:39

Житель Бурятии нашел на чердаке «Маузер» и «Берданку»

Оружие мужчина добровольно сдал в Росгвардию
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии нашел на чердаке «Маузер» и «Берданку»
В Бурятии житель села Малый Куналей Бичурского района добровольно сдал в Росгвардию найденное оружие.

Мужчина рассказал, что во время уборки на чердаке хозяйственной постройки нашел холщовый мешок. Развернув истлевшую мешковину, он обнаружил там покрытые ржавчиной ружье, пистолет и патроны.


«Гражданин незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы. В ходе экспертизы было установлено, что найденные предметы являются самозарядным пистолетом модели «Mauser C96» 7,63 мм образца 1920 года и однозарядной винтовкой Бердана с продольно-скользящим затвором калибром 10,75 мм образца 1870 года», - сообщили в Росгвардии.


В настоящее время по факту принятия на возмездной основе огнестрельного оружия и боеприпасов проводится проверка. По её итогам будет принято решение о выплате мужчине вознаграждения в размере до 20 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
оружие

Все новости

В Бурятии задержали «партизана»
26.04.2023 в 10:43
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
26.04.2023 в 10:27
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
26.04.2023 в 10:10
В Улан-Удэ пьяная автоледи пыталась подкупить полицейских
26.04.2023 в 09:57
Житель Бурятии нашел на чердаке «Маузер» и «Берданку»
26.04.2023 в 09:39
В Бурятии 18-летний сельчанин убил 67-летнюю соседку
26.04.2023 в 09:36
В пригороде Улан-Удэ перевернулся внедорожник, погибла девушка
26.04.2023 в 09:21
Регионы получат право на усыпление опасных собак
26.04.2023 в 09:11
Чистое небо
26.04.2023 в 09:00
Что нужно знать о квартирах с обременениями
26.04.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
В Железнодорожном районе оперативники задержали подозреваемую в похищении золотой цепочки

26.04.2023 в 10:27
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
Отопительный сезон в столице Бурятии ориентировочно завершится 10 мая
26.04.2023 в 10:10
В Бурятии 18-летний сельчанин убил 67-летнюю соседку
Молодой мужчина нанес ей не менее 69 ударов ножом из-за «неприязненных  отношений»

26.04.2023 в 09:36
Регионы получат право на усыпление опасных собак
Усилить меры безопасности можно будет из-за сложной ситуации с нападением бездомных животных

26.04.2023 в 09:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru