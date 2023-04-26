Общество 26.04.2023 в 10:10

Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды

Отопительный сезон в столице Бурятии ориентировочно завершится 10 мая
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Текст: Константин Воронов
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
10 мая в Улан-Удэ завершится отопительный сезон, после чего сразу же начнется подготовка к следующему, сообщили в мэрии города. В частности, в самом разгаре работы по реконструкции тепломагистрали №3, от которой получают тепло жители части Железнодорожного района - Элеватора, Шишковки и других микрорайонов.

В связи с реконструкцией тепломагистрали №3 планируется отключение горячей воды в некоторых микрорайонах Железнодорожного района ориентировочно с 10 мая по 1 сентября. В остальных частях района в рамках плановых испытаний горячей воды не будет с 11 по 14 мая, с 5 по 8 июня, с 10 по 19 июля.

Отключений в микрорайоне Стеклозавод в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 не планируется. Лишь в августе пройдет плановое отключение на две недели для проведения работ по ремонту оборудования и внутриквартальных сетей. Для потребителей котельной Республиканского психоневрологического диспансера - с 31 июля по 13 августа, котельной мкр Стеклозавод - с 7 по 20 августа. Вместе с тем в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 от ТЭЦ-1 с 10 мая по 20 июля будет отключено горячее водоснабжение в центральной части Советского района.

Отключение горячей воды в Октябрьском районе пройдет в плановом порядке. Оно будет происходить с 10 по 15 мая, с 5 по 9 июня и с 10 по 19 июля.

Подача отопления будет продлена до 31 мая для некоторых медицинских и дошкольных учреждений: специализированного психоневрологического дома ребенка «Аистенок», Республиканского перинатального центра, Детской клинической больницы с центром медицинской реабилитации, детского сада №143 «Золотая рыбка» и детского сада №84 «Снеryрочка».

На совещании по прохождению отопительного сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратил особое внимание на соблюдение графиков отключения горячей воды.

- Требую от комитета по строительству, комитета городского хозяйства, администраций районов, представителей ТГК-14 очень жестко соблюдать графики работ и не допустить затягивания по запуску горячей воды ни на один день, а желательно успеть еще раньше. Это испытание для всего города, и мы вместе должны его пройти достойно, - сказал мэр.

Фото: «Номер один»
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