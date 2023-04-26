Общество 26.04.2023 в 11:45

Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане

Проект здания уже есть, но денег на строительство пока нет
A- A+
Текст: Константин Воронов
Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
В Бурятии идет разработка проекта на строительство поликлиники в селе Курумкан. Как сообщили в республиканском Минстрое, медучреждение будет рассчитано на 250 посещений в сутки. Завершить проектирование планируется в середине этого года.

По проекту в здании будет два этажа. На первом этаже медицинского учреждения планируют разместить педиатрический, терапевтический и хирургический блоки, дневной стационар, рентген-кабинет и многое другое. Кабинеты узких специалистов будут расположены на втором этаже. А для проведения совещаний в поликлинике предусмотрят конференц-зал.

«Сейчас проект находится на проверке в государственной экспертизе. Стоимость объекта будет определена после того, как мы получим положительное заключение госэкспретизы. Источник финансирования на строительство пока не определен, Минздрав Бурятии работает над этим вопросом», - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

В старом здании поликлиники еще с 30-х годов прошлого века лечится большая часть жителей Курумканского района. Некоторые подразделения находятся в неприспособленных зданиях. Например, стоматологический кабинет расположен в гараже комбината бытовых услуг, а рентген-кабинет и вовсе находится на расстоянии 100 метров от поликлиники. Помещения уже давно устарели и не соответствуют современным требованиям СанПиНа.

Фото: Минстрой Бурятии
Теги
поликлиника строительство

Все новости

Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
26.04.2023 в 11:45
Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ
26.04.2023 в 11:38
АйТишники Бурятии снискали федеральное признание
26.04.2023 в 11:23
Мэр Улан-Удэ потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды
26.04.2023 в 11:13
В Бурятии живут шесть ирбисов
26.04.2023 в 11:05
В Бурятии судья судится за трудовой стаж
26.04.2023 в 11:03
В Бурятии задержали «партизана»
26.04.2023 в 10:43
В Улан-Удэ раскрыли «сестринскую» кражу
26.04.2023 в 10:27
Укрепление здоровья в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»
26.04.2023 в 10:20
Часть жителей Улан-Удэ ждут масштабные отключения горячей воды
26.04.2023 в 10:10
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ
А дом построил будущий хозяин участка, которому отказали в покупке в пользу другого человека
26.04.2023 в 11:38
АйТишники Бурятии снискали федеральное признание
Компания из республики заняла второе место на национальном конкурсе ИТ-решений
26.04.2023 в 11:23
Мэр Улан-Удэ потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды
В ряде микрорайонов горячей воды не будет очень долго
26.04.2023 в 11:13
В Бурятии живут шесть ирбисов
Более половины снежных барсов России обитают в Республике Алтай
26.04.2023 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru