Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане

В Бурятии идет разработка проекта на строительство поликлиники в селе Курумкан. Как сообщили в республиканском Минстрое, медучреждение будет рассчитано на 250 посещений в сутки. Завершить проектирование планируется в середине этого года.По проекту в здании будет два этажа. На первом этаже медицинского учреждения планируют разместить педиатрический, терапевтический и хирургический блоки, дневной стационар, рентген-кабинет и многое другое. Кабинеты узких специалистов будут расположены на втором этаже. А для проведения совещаний в поликлинике предусмотрят конференц-зал.«Сейчас проект находится на проверке в государственной экспертизе. Стоимость объекта будет определена после того, как мы получим положительное заключение госэкспретизы. Источник финансирования на строительство пока не определен, Минздрав Бурятии работает над этим вопросом», - отметил начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.В старом здании поликлиники еще с 30-х годов прошлого века лечится большая часть жителей Курумканского района. Некоторые подразделения находятся в неприспособленных зданиях. Например, стоматологический кабинет расположен в гараже комбината бытовых услуг, а рентген-кабинет и вовсе находится на расстоянии 100 метров от поликлиники. Помещения уже давно устарели и не соответствуют современным требованиям СанПиНа.Фото: Минстрой Бурятии