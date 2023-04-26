Как накопить на мечту

Начиная с 27 марта и заканчивая 16 апреля, дети и молодежь нашей республики участвовали в различных олимпиадах, тренингах, фестивалях и конкурсах. Увлекательные недели финансовой грамотности - уже давно существующий проект всероссийского масштаба, который регулярно проводится во всех субъектах страны.Недели ориентированы не только на школьников и студентов, но также на их родителей и педагогов. Проводимые мероприятия рассказывали обо всех финансовых вопросах доступным языком. Участвующие пополнили свой багаж знаний на тему личных финансов и повысили навыки грамотного решения финансовых вопросов.Наш Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ) провел целый ряд увлекательных мероприятий. Например, 3 апреля подвели итоги республиканского конкурса комиксов по финансовой грамотности с использованием персонажей РЦФГ «Приключения Феечки-Копеечки и других героев в мире финансов». На победу претендовала 81 работа. Но лучшей из них стала «Сказка про семейный бюджет», созданная пятилетней Маргаритой Родионовой. Ее комикс будет использован в дальнейшей деятельности РЦФГ и даже попадет в альбом с остальными призовыми работами. Награждение провели 6 апреля.В тот же день прошел и республиканский семинар по повышению финансовой грамотности «Финансы моей семьи». В нем участвовали сотрудники и подопечные Министерства социальной защиты Республики Бурятия. Зафиксировано более 200 подключений, присутствовали все районы республики. На семинаре люди смогли узнать о видах и необходимости личных сбережений, о том, какие изменения произошли в выплате единого социального пособия. Выяснили, какие государственные услуги предоставляет служба занятости, а также каким образом можно обеспечить свое финансовое благополучие в настоящем и будущем.Буквально через неделю РЦФГ совместно с ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» провел региональный фестиваль финансовой грамотности. В программе были мероприятия для школьников, обучающихся СПОи студентов вузов. Участвовало 44 студента, 34 волонтера и 74 школьника.Фестиваль проходил одновременно на трех площадках. Поделены они были на три разных направления. На первой состоялась игра «Ключевая ставка». Участники - студенты СПО - ознакомились с целями и принципами денежно-кредитной политики Банка России (ДКП). В игре соперничали пять команд. Но лучшей стала только одна - команда ГАПОУ СПО «Техникум строительства и городского хозяйства».На другой площадке проводилась игра «Финансовые бои» со школьниками общеобразовательных организаций. Среди девяти школ победу одержала МАОУ СОШ №17. На третьей был круглый стол «Финансовая система России: проблемы и перспективы развития», где студенты вузов выступали с докладами и отвечали на вопросы комиссии. Самыми финансово грамотными признали Алису Мунхажееву и Данзана Дондокова, студентов ФГБОУ ВО «ВСГУТУ».Под конец марта при поддержке РЦФГ в МОУ «СОШ Хойтобэе» провели районную олимпиаду по финансовой грамотности. Она стала первой олимпиадой среди обучающихся третьих-четвертых классов образовательных организаций Иволгинского района. Участие приняли 12 школ. Каждая из которых направила по команде. Ученики младших классов наконец-то смогли продемонстрировать свои познания на практике и получили призы.Олимпиада включала личный и командный зачеты. Личный зачет состоял из тестов, открытых вопросов и задач. В нем максимально можно было набрать 40 баллов. Лучшим маленьким финансистом стал ученик МОУ «Сотниковская СОШ» Артем Налетов. Командный зачет проводился в форме квеста, который подготовили и провели волонтеры ВСГУТУ, БГУ, БГСХА. Каждая команда должна была пройти испытание. Победу одержало МОУ «Верхне-Иволгинская СОШ».Все участники получили методические материалы не только о том, как грамотно планировать свои доходы и расходы, но и как накопить на мечту. Победителям вручили дипломы Министерства образования и науки Республики Бурятия, а также подарочные карты.Недели финансовой грамотности не просто информационно-просветительская кампания, цель которой помочь молодежи разобраться в денежных вопросах и научить ее принимать разумные денежные решения, но и ежегодная традиция всей нашей страны.Фото: «Номер один»