Общество 26.04.2023 в 15:11
В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
Основную долю в структуре предложений занимает запрос на привлечение инвестиций
Текст: Номер один
В Бурятии по итогам первого квартала нынешнего года спрос на отели и базы отдыха на Авито вырос на 160 проц, доля предложений с запросом на инвестиции выросла на 20 проц, сообщает Авито Пресса.
В целом по России спрос на отели и базы отдыха на Авито вырос на 170% (в 2,7 раза) по отношению к тому же периоду годом ранее. Интерес к инвестированию в этот вид бизнеса растет на протяжении всего квартала: в феврале спрос на отели и базы отдыха на Авито вырос на 11% по отношению к январю 2023 года, а в марте - еще на 12% к февралю текущего года.
При этом основную долю в структуре предложений на платформе формирует не продажа готового бизнеса, а запрос на привлечение инвестиций. Более 60% всех объявлений в этой категории на Авито составляет поиск инвестора в расширение готового бизнеса или строительство новых объектов. Зачастую речь идет о расширении готовых баз отдыха или строительстве новых глэмпингов на территории лесных зон или у озера, предлагающих тематический отдых, как, например, рыбалка, конный спорт и тп.
По статистике Авито, запрос на инвестиции может чаще встречаться в регионах, предлагающих варианты эко- туризма или тематического отдыха на краткосрочный период. Такими объектами могут быть, например, эко-глэмпинги в лесной зоне и в регионах с горнолыжной инфраструктурой или базы отдыха на базе рыбных, конных и других хозяйств.
В частности, в ТОП-10 регионов с наиболее высокой долей запросов на со-инвестирование и развитие действующих или новых объектов входят: Карачаево-Черкессия, Нижегородская область, Новосибирская область, Самарская область, Свердловская область, Красноярский край, Алтайский край, Астраханская область, Бурятия (девятое место), Республика Алтай.
«С ростом популярности внутреннего туризма, обусловленного сразу несколькими факторами, растет и потребность в туристических объектах. Причем речь идет не только о традиционных южных регионах и видах отдыха, но и о регионах не ассоциирующихся у общественности с туризмом. Широта и разнообразие страны, ее природные богатства дают возможность предложить широкий спектр услуг для различных групп туристов.
Мы видим, что туристическая отрасль становится привлекательным объектом для капиталовложений, а владельцы объектов всё чаще отказываются от продажи объекта на Авито в пользу использования платформы для поиска инвестора для расширения действующих или создания новых рекреационных объектов
Причины, по которым растет спрос на различные варианты отелей: в первую очередь, объективные ограничения на зарубежные поездки, которые усиливаются в последние годы, сформировали спрос на варианты отдыха внутри страны; кроме того, развитие госпрограмм по поддержке внутреннего туризма, в частности, программы туристического кэшбэка, а также программы субсидирования пассажирских перевозок стимулировали интерес к альтернативным видам отдыха, таким как активный отдых на природе, эко-туризм или оздоровительные и спа-программы.
В этой ситуации Авито выступает уже не в традиционном амплуа как площадка для покупки или продажи товаров, но как платформа для поиска дополнительных источников финансирования - партнеров и инвесторов. По нашим прогнозам, при том, что в целом спрос на качественные гостиничные объекты будет оставаться стабильным в перспективе следующих нескольких лет, основной рост придется на сегмент небольших бюджетных гостиниц и отелей среднего ценового сегмента в регионах, которые ориентированы на обслуживание российских туристов», - комментирует руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.
Как сообщал «Номер один», в 2022 году правительству Бурятии предоставлена субсидия в размере 300 млн рублей из резервного фонда правительства России на создание модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет создана сеть модульных гостиниц - это 19 проектов на 644 места. Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами, среди которых Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский, Тункинский районы.
Фото: egov-buryatia.ru
В целом по России спрос на отели и базы отдыха на Авито вырос на 170% (в 2,7 раза) по отношению к тому же периоду годом ранее. Интерес к инвестированию в этот вид бизнеса растет на протяжении всего квартала: в феврале спрос на отели и базы отдыха на Авито вырос на 11% по отношению к январю 2023 года, а в марте - еще на 12% к февралю текущего года.
При этом основную долю в структуре предложений на платформе формирует не продажа готового бизнеса, а запрос на привлечение инвестиций. Более 60% всех объявлений в этой категории на Авито составляет поиск инвестора в расширение готового бизнеса или строительство новых объектов. Зачастую речь идет о расширении готовых баз отдыха или строительстве новых глэмпингов на территории лесных зон или у озера, предлагающих тематический отдых, как, например, рыбалка, конный спорт и тп.
По статистике Авито, запрос на инвестиции может чаще встречаться в регионах, предлагающих варианты эко- туризма или тематического отдыха на краткосрочный период. Такими объектами могут быть, например, эко-глэмпинги в лесной зоне и в регионах с горнолыжной инфраструктурой или базы отдыха на базе рыбных, конных и других хозяйств.
В частности, в ТОП-10 регионов с наиболее высокой долей запросов на со-инвестирование и развитие действующих или новых объектов входят: Карачаево-Черкессия, Нижегородская область, Новосибирская область, Самарская область, Свердловская область, Красноярский край, Алтайский край, Астраханская область, Бурятия (девятое место), Республика Алтай.
«С ростом популярности внутреннего туризма, обусловленного сразу несколькими факторами, растет и потребность в туристических объектах. Причем речь идет не только о традиционных южных регионах и видах отдыха, но и о регионах не ассоциирующихся у общественности с туризмом. Широта и разнообразие страны, ее природные богатства дают возможность предложить широкий спектр услуг для различных групп туристов.
Мы видим, что туристическая отрасль становится привлекательным объектом для капиталовложений, а владельцы объектов всё чаще отказываются от продажи объекта на Авито в пользу использования платформы для поиска инвестора для расширения действующих или создания новых рекреационных объектов
Причины, по которым растет спрос на различные варианты отелей: в первую очередь, объективные ограничения на зарубежные поездки, которые усиливаются в последние годы, сформировали спрос на варианты отдыха внутри страны; кроме того, развитие госпрограмм по поддержке внутреннего туризма, в частности, программы туристического кэшбэка, а также программы субсидирования пассажирских перевозок стимулировали интерес к альтернативным видам отдыха, таким как активный отдых на природе, эко-туризм или оздоровительные и спа-программы.
В этой ситуации Авито выступает уже не в традиционном амплуа как площадка для покупки или продажи товаров, но как платформа для поиска дополнительных источников финансирования - партнеров и инвесторов. По нашим прогнозам, при том, что в целом спрос на качественные гостиничные объекты будет оставаться стабильным в перспективе следующих нескольких лет, основной рост придется на сегмент небольших бюджетных гостиниц и отелей среднего ценового сегмента в регионах, которые ориентированы на обслуживание российских туристов», - комментирует руководитель макрокатегории «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.
Как сообщал «Номер один», в 2022 году правительству Бурятии предоставлена субсидия в размере 300 млн рублей из резервного фонда правительства России на создание модульных некапитальных средств размещения. Всего в республике будет создана сеть модульных гостиниц - это 19 проектов на 644 места. Модульные гостиницы разместятся в районах, наиболее востребованных туристами, среди которых Заиграевский, Кабанский, Баргузинский, Закаменский, Тункинский районы.
Фото: egov-buryatia.ru
Тегинедвижимость туризм отели спрос