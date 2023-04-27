Общество 27.04.2023 в 09:45
Еще двух военных из Бурятии освободили из плена
За содействие в обмене глава Бурятии поблагодарил депутата Госдумы
Текст: Константин Воронов
Еще двое военнослужащих из Бурятии освобождены из украинского плена в результате обмена, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Один из них по имени Тимур служил в другом регионе. Вторым обменянным военным стал Сергей из Кяхтинского района.
За содействие в возвращении земляков глава Бурятии отдельно поблагодарил депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.
Об очередном обмене военнопленными сообщили вчера в Минобороны России. В ходе обмена на родину вернулись 40 военных.
Напомним, в начале апреля из украинского плена также вернули двух военнослужащих из Бурятии. Один из них был мобилизованным, второй служил по контракту.
Фото: с личной страницы Алексей Цыденова в Телеграм
За содействие в возвращении земляков глава Бурятии отдельно поблагодарил депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.
Об очередном обмене военнопленными сообщили вчера в Минобороны России. В ходе обмена на родину вернулись 40 военных.
Напомним, в начале апреля из украинского плена также вернули двух военнослужащих из Бурятии. Один из них был мобилизованным, второй служил по контракту.
Фото: с личной страницы Алексей Цыденова в Телеграм
Тегиспецоперация