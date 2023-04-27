Общество 27.04.2023 в 09:45

Еще двух военных из Бурятии освободили из плена

За содействие в обмене глава Бурятии поблагодарил депутата Госдумы
A- A+
Текст: Константин Воронов
Еще двух военных из Бурятии освободили из плена
Еще двое военнослужащих из Бурятии освобождены из украинского плена в результате обмена, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Один из них по имени Тимур служил в другом регионе. Вторым обменянным военным стал Сергей из Кяхтинского района.

За содействие в возвращении земляков глава Бурятии отдельно поблагодарил депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Об очередном обмене военнопленными сообщили вчера в Минобороны России. В ходе обмена на родину вернулись 40 военных.

Напомним, в начале апреля из украинского плена также вернули двух военнослужащих из Бурятии. Один из них был мобилизованным, второй служил по контракту.

Фото: с личной страницы Алексей Цыденова в Телеграм
Теги
спецоперация

Все новости

Еще двух военных из Бурятии освободили из плена
27.04.2023 в 09:45
В Бурятии задержали забайкальца, находящегося в федеральном розыске
27.04.2023 в 09:33
Диспансеризация по полису ОМС
27.04.2023 в 09:00
В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр
26.04.2023 в 18:05
В Бурятии 29-летняя дочь убила пожилого отца
26.04.2023 в 16:58
В Бурятии отменили спортивное соревнование из-за потопа с давно прогнившей крыши
26.04.2023 в 16:45
В Улан-Удэ водитель пытался провезти телефоны в колонию
26.04.2023 в 16:02
В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
26.04.2023 в 15:11
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
26.04.2023 в 13:56
Что такое компрометация карты?
26.04.2023 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Бурятии задержали забайкальца, находящегося в федеральном розыске
Росгвардейцы заметили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок
27.04.2023 в 09:33
Диспансеризация по полису ОМС
Можно ли пройти бесплатно?
27.04.2023 в 09:00
В Забайкалье осужден не в меру агрессивный экс-мэр
Бывший глава Сретенска угрожал убийством горожанам и бросался с топором на полицейских
26.04.2023 в 18:05
В Бурятии 29-летняя дочь убила пожилого отца
Мужчина распивал спиртное с дочкой, и они просто поссорились
26.04.2023 в 16:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru