Парковка рядом с домом

Вопрос: «Как организовать парковку во дворе многоквартирного дома?»

Алексей П., г. Улан-Удэ

Первым делом необходимо организовать собрание собственников, на котором будет решаться вопрос о создании парковки.

За организацию парковки и установку ограждающих устройств должны проголосовать не менее 2/3 от общего числа собственников. Только при наличии такого количества голосов вопрос считается решенным положительно.

Для организации парковки необходимо обратиться в органы местного самоуправления, ГИБДД и органы градостроения и архитектуры. Последние две инстанции можно обойти, но лучше все же заручиться их поддержкой, особенно если планируете в дальнейшем устанавливать специальные знаки.

А вот кого нельзя обойти вниманием перед установкой ограждающих устройств, так это пожарную инспекцию, поскольку должны быть соблюдены требования к проезду пожарной техники во двор жилого дома.

Если домом заведует управляющая компания, организационные моменты она может взять на себя. Но от жильцов все равно требуется организовать собрание и составить протокол, в котором было бы указано, что как минимум 2/3 собственников согласно на парковку.

А самый финальный этап - организация парковки: уборка, ремонт, добавление нужных элементов (асфальт, ограничительные столбики, и так далее).

Этим может заниматься УК, могут подрядчики, в том числе, нанятые напрямую жильцами. Средства на оплату их работы собираются силами жильцов.