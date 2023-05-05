Подвалы в собственность

Вопрос: «В новом доме застройщик подвалы оформил в собственность. Законно ли это?»

Саяна, г. Улан-Удэ

Согласно ст.36 ЖК РФ: «Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке»

Таким образом, подвальное помещение многоквартирного дома входит в перечень вспомогательных помещений дома и является предназначенным для обслуживания дома и повышения жизненного комфорта его жителей и на праве общей совместной собственности принадлежат всем совладельцам жилого дома. А согласно п4. ст.36 ЖК РФ по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц В данном случае требуется согласие 100% собственников. Голосование можно проводить как открытое, так и путем заочного голосования.