Общество 28.04.2023 в 15:05
В Улан-Удэ с 1 мая запустят дачные автобусы
17 автобусов будут курсировать по 14 маршрутам
Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ сообщили о запуске с 1 мая дачных автобусов. В течение пяти месяцев - с мая по сентябрь - садоводов и огородников будут обслуживать 17 автобусов по 14 маршрутам.
В мэрии уточнили, что для пенсионеров по старости в этом году сохраняется льготный проезд. Стоимость месячного проездного билета составит 450 рублей. При его приобретении нужно предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
С расписанием «дачных» маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города.
С местами продаж льготного проездного можно ознакомиться на сайте МУП «Городские маршруты».
Фото: «Номер один»
В мэрии уточнили, что для пенсионеров по старости в этом году сохраняется льготный проезд. Стоимость месячного проездного билета составит 450 рублей. При его приобретении нужно предъявить паспорт и пенсионное удостоверение.
С расписанием «дачных» маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города.
С местами продаж льготного проездного можно ознакомиться на сайте МУП «Городские маршруты».
Фото: «Номер один»
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