Мэр Улан-Удэ: «Ваши решительные действия не позволили ТЭЦ сгореть»









За высокие показатели в службе и в связи с празднованием Дня пожарной охраны сотрудники пожарно-спасательных частей были награждены Почетными грамотами правительства республики, благодарственными письмами главы РБ, мэра Улан-Удэ, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.





За безупречное служение делу гражданской обороны, за заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков был награжден памятной медалью МЧС России «90 лет Гражданской обороне». Награду мэру вручил начальник ГУ МЧС России по Бурятии, генерал-майор внутренней службы Александр Марков.





- Мы видим сегодня на примере той же Свердловской, Курганской областей, каких бед может натворить огненная стихия. Сегодня буквально вся территориальная подсистема органов исполнительной власти, местного самоуправления, лесная охрана, ГПС – вся группировка находится в режиме повышенной готовности и выполняет сложнейшие задачи, - отметил Александр Марков.





Сегодня защиту населения и территории города от пожаров осуществляет Улан-Удэнский пожарно-спасательный гарнизон. Ежесуточно для несения дежурства в 8 пожарно-спасательных частях заступает в среднем 54 человека и 18 единиц техники. За 2022 год подразделениями гарнизона потушено 1737 пожаров, спасено 70 человек, спасено материальных ценностей на сумму более 132 млн рублей.





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днем пожарной охраны ветеранов и сотрудников пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Республике Бурятия. Чествование героев огненного фронта прошло в администрации города.- Первая в Улан-Удэ пожарная команда была создана 204 года назад, тогда, конечно, это назывался Верхнеудинск. И вот с тех времен по сегодняшний день у наших пожарных города Улан-Удэ славная, героическая история. И сегодня на защите здоровья, жизни наших граждан стоите вы – настоящие герои, - сказал Игорь Шутенков.- Что говорить о том страшном пожаре, который вы ликвидировали буквально за 30 минут! Декабрь 2021 года, когда на грани выживания стоял весь город. Ваши своевременные, решительные, профессиональные действия не позволили сгореть ТЭЦ, не позволили заморозить город, почти 500 тысяч человек. И за это от нас, улан-удэнцев, вам огромное спасибо! Огромная благодарность за вашу мужественную работу, за вашу готовность в любой момент прийти на спасение жизни и здоровья наших людей, наших горожан, личной, государственной, муниципальной собственности и объектов экономики. От лица горожан я желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира! – обратился Игорь Шутенков к спасателям.Фото: мэрия Улан-Удэ