В Улан-Удэ депутаты Горсовета обсудили проблемы при ремонте дорог

Сегодня, 28 апреля, депутаты городского совета Улан-Удэ осмотрели ремонтируемые дороги на улицах Гурульбинская, Краснофлотская и пер. Карьерный. Ко всем объектам у депутатов возникли замечания.

Первым объектом, который посетили депутаты в ходе выездного заседания комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Горсовета стала дорога по ул. Гурульбинская, которая ведет к школе №8 на ул.Автотранспортная, детскому саду №104 и бассейну «Золотая рыбка». К тому же эта дорога соединяет дорогу местного значения и федеральную трассу «Байкал».





На ремонт 1 км. дороги выделено 16 млн рублей, ремонтом занимается ООО «СК Арсенал».

Заместитель комитета по строительству администрации Улан-Удэ Максим Большаков сообщил, что здесь планируется асфальтирование проезжей части и обустройство тротуаров.

- Протяженность составляет 1,1 км. Подрядчик к работе уже приступил. Школа просит оборудовать площадку для посадки-высадки детей, на нее дополнительно нужно 5,8 млн рублей, - сообщил Максим Большаков.

Также на ул. Гурульбинской необходимо установить фонари, чтобы дети могли без опаски ходить в школу по утрам и возвращаться вечером.

- В рамках контракта предусмотрено асфальтирование проезжей части протяженностью 1 км. – от «Вольво-центра» до ул. Автотранспортная, будет примыкание к существующей подъездной дороге, а также появятся тротуарные дорожки с обеих сторон по Гурульбинской. Для безопасности детей будут сделаны также искусственные дорожные неровности и установлены знаки. Поскольку этот участок плохо освещен, изыщем деньги на освещение. До 1 октября ремонт закончится, - рассказал депутат Владислав Дармаев.

Народные избранники отметили также, что в пос. Заречный необходим ремонт дороги по ул. Мерецкова, на ее обустройство потребуется 20 млн руб. Планируется, что ремонт этой дороги будет включен в программу «Безопасные качественные дороги» после 2024 года.

- Поскольку эту дорогу сделать пока не получится, мы постараемся сделать передвижение школьников безопасным - сделаем тротуары с ограждением, - отметил председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Василий Цыремпилов.

Вторым участком, куда отправились депутаты, стал улица Краснофлотская – там будет ремонтироваться участок дороги от ул. Шумяцкого до ул. Тобольская. Здесь планируется отремонтировать 600 метров дороги, на это заложено 19 млн рублей.





На выездном совещании выяснилось, что на ул.Тобольская во время дождей постоянно подтапливает один из домов. Депутаты выразили опасение, что при ремонте дороги эта проблема усугубится. Кроме того, поскольку ремонтируемый участок находится в низине, там будет скапливаться вода, а это приведёт к быстрому разрушению новой дороги. Предусмотренных сметой пяти канализационных колодцев для отвода воды здесь будет явно недостаточно.

- По ремонту этой дороги будет создан проектный офис, будем решать, как сделать лучше. Если мы сейчас ее отремонтируем, и она будет стоять в воде и разрушаться - это будет не эффективно, если поднять дорогу и вода будет течь в дома, это тоже никого не устроит. Поэтому прежде чем дорогу сделать, нужно подумать, как отводить воду. Мы приняли решение работы здесь приостановить до разрешения вопроса, - пояснил депутат Анатолий Белоусов.

Последней точкой, где побывали народные избранники, стал участок дорог по пер. Карьерный. Здесь запланировано устройство дорожной инфраструктуры социально значимых учреждений, расположенных по ул. Геологическая, Загородная, Карьерная. Протяженность ремонтируемого участка составит всего 360 метров, однако здесь очень большой перечень сопутствующих работ: запланирован снос частных жилых домов с их предыдущим выкупом, переустройство электросетей, сетей связи, устройство освещения, светофора на перекрестке пер. Карьерный – ул. Трубачеева. Тут появится заасфальтированная дорога, тротуар и парковка.





- Мы находимся на Геологической, 23 – это большой дом, здесь много жителей, в этом доме находится детская поликлиника, порядка 30 тысяч детей здесь обслуживаются. Также в здании находится центр «Аватар», недалеко находится детский сад «Золотой ключик» и поликлиника №2. Здесь небезопасно, дети выходят с крыльца поликлиники и попадают прямо на проезжую часть, очень большая транспортная нагрузка утром и вечером. Нужно принимать срочное решение, - рассказал депутат Денис Егоров.

Максим Большаков отметил, что дорогу нужно закольцевать и соединить с ул.Трубачеева в районе дома №14.





- Порядка 10-12 домов планируется снести, чтобы расширить дорогу и создать инфраструктуру. Четыре жилых дома уже выкуплены, на это потрачено 12 млн рублей, - сообщил заместитель комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

Ремонт этой дороги планируется в 2024 году.

Депутаты пообещали, что будут тщательно контролировать ход дорожных ремонтных работ.





Фото: "Номер один"