Куда обратиться в Улан-Удэ при укусе клеща
Роспотребнадзор рассказал, где могут помочь снять кровососущего
В праздничные дни в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.
Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, проводятся:
29 апреля - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)
30 апреля - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б)
1 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)
6 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)
7 мая - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б)
8 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)
9 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а).
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