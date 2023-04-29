Куда обратиться в Улан-Удэ при укусе клеща

В праздничные дни в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а.

Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, проводятся:

29 апреля - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)

30 апреля - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б)

1 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)

6 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)

7 мая - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45Б)

8 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а)

9 мая - ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а).





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