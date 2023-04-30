Общество 30.04.2023 в 12:50
Бурятия встретит Первомай резким ухудшением погоды
В МЧС сообщают о мокром снеге, сильном ветре, накатах и гололедице
По данным Бурятского ЦГМС, 1 мая смещение южного циклона вызовет ухудшение погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами по Республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, накаты.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Откажитесь от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты. Напоминаем о действии на территории региона особого противопожарного периода, в рамках которого запрещено разведение открытого огня на землях всех категорий.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости оказания помощи пожарными и спасателями, звоните на единый телефон спасения – 112.
Фото: «Номер один»
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Откажитесь от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты. Напоминаем о действии на территории региона особого противопожарного периода, в рамках которого запрещено разведение открытого огня на землях всех категорий.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости оказания помощи пожарными и спасателями, звоните на единый телефон спасения – 112.
Фото: «Номер один»
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