Общество 30.04.2023 в 12:50

Бурятия встретит Первомай резким ухудшением погоды

В МЧС сообщают о мокром снеге, сильном ветре, накатах и гололедице
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Бурятия встретит Первомай резким ухудшением погоды
По данным Бурятского ЦГМС, 1 мая смещение южного циклона вызовет ухудшение погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами по Республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица, накаты.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности. Откажитесь от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические маршруты. Напоминаем о действии на территории региона особого противопожарного периода, в рамках которого запрещено разведение открытого огня на землях всех категорий.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости оказания помощи пожарными и спасателями, звоните на единый телефон спасения – 112.

Фото: «Номер один»
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