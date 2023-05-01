В детсадах Бурятии планируют ввести «казачий компонент»

Республиканский фестиваль казачьей культуры пройдет в Улан-Удэ в начале июля на базе Этнографического музея в новом формате. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в рамках фестиваля будут функционировать специальные тематические площадки, которые погрузят посетителей в историю и культуру казаков. Формат фестиваля, а также развитие казачества в республике обсудили на заседании Комиссии по делам казачества при правительстве Бурятии.- Наши казаки сегодня выполняют долг перед страной. Сегодня более 200 казаков принимают участие в специальной военной операции. Они направили свои усилия на поддержку армии и президента, оставляя вопросы развития казачества. Казачьи общества взяли на себя гуманитарные функции, вносят значительный вклад в военно-патриотическую работу, что сейчас очень важно. Важно, что мы вместе и решаем общие задачи, - отметил зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов.В рамках заседания члены комиссии обсудили планы работы по дальнейшему развитию качества в республике, особое внимание уделено работе с кадрами, образованию казаков и межведомственному взаимодействию.По словам атамана окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества Александра Тырина, численность казаков за последние годы значительно снизилась. При этом сегодня более 2000 детей числится казаками-кадетами.- Только в восьми школах Улан-Удэ открыто более десяти казачьих кадетских классов, у выпускников которых есть возможность поступить в Бурятскую сельхозакадемию, которая входит в Ассоциацию казачьих вузов России. Для полной картины непрерывного образования нам не хватает и планируется ввести казачий компонент в дошкольных учреждениях. Более 2000 детей числится казаками-кадетами, что является хорошим потенциалом для дальнейшего воспитательного процесса, сохранения и развития культуры, - подчеркнул Александр Тырин.Сохранению духовного, культурного и военного потенциала казачества призваны и мероприятия с участием казачьих обществ. Так, помимо фестиваля казачьей культуры в республике пройдут военно-полевые сборы, региональный этап Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» и военно-спортивная игра «Казачий сполох».Фото: пресс-служба правительства Бурятии