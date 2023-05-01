Готовность центра военно-спортивной подготовки в Улан-Удэ проверил адмирал

29 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с бывшим командующим Тихоокеанским флотом, адмиралом Сергеем Авакянцом. Он провел совещание по организации работы центра военно-спортивной подготовки в Улан-Удэ, который начнет работу с 11 мая.Сергей Авакянц возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.⁃ Мы в течение двух дней поработали на всех объектах, проверили готовность нашего центра, ознакомились с тем огромным объемом работы, которое выполнило руководство республики по подготовке к открытию центра. У нас самые наилучшие впечатления, высокая готовность, хорошая мотивированность руководства к оказанию помощи будущему центру. Прошу принять нашу искреннюю благодарность и надеюсь на дальнейшую нашу тесную работу и наше тесное взаимодействие, - отметил Сергей Авакянц.Для работы в центре подготовлены инструкторы-наставники, которые прошли специальное обучение.⁃ На сегодняшний день 21 инструктор прошел подготовку в Центре спецназа в Гудермесе и завершили обучение на курсах в Московском педагогическом университете. В данное время все инструкторы находятся в Бурятии, проводят подготовительную работу к обучению, - сообщил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.Всего в России появится 12 таких центров, кроме Бурятии они откроются в Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе.Адмирал Сергей Авакянц ранее командовал Тихоокеанским флотом. Недавно, после внезапной проверки боеготовности флота, он был уволен с занимаемой должности в запас. Официальная причина – достижение им предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет). После увольнения Сергей Авакянц получил новую должность, возглавив штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.Фото: пресс-служба правительства Бурятии