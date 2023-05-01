Общество 01.05.2023 в 10:21

Готовность центра военно-спортивной подготовки в Улан-Удэ проверил адмирал

Экс-командующий Тихоокеанским флотом остался доволен увиденным
A- A+
Текст: Константин Воронов
Готовность центра военно-спортивной подготовки в Улан-Удэ проверил адмирал
29 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с бывшим командующим Тихоокеанским флотом, адмиралом Сергеем Авакянцом. Он провел совещание по организации работы центра военно-спортивной подготовки в Улан-Удэ, который начнет работу с 11 мая.

Сергей Авакянц возглавит центральную структуру, координирующую работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

⁃ Мы в течение двух дней поработали на всех объектах, проверили готовность нашего центра, ознакомились с тем огромным объемом работы, которое выполнило руководство республики по подготовке к открытию центра. У нас самые наилучшие впечатления, высокая готовность, хорошая мотивированность руководства к оказанию помощи будущему центру. Прошу принять нашу искреннюю благодарность и надеюсь на дальнейшую нашу тесную работу и наше тесное взаимодействие, - отметил Сергей Авакянц.

Для работы в центре подготовлены инструкторы-наставники, которые прошли специальное обучение.

 ⁃ На сегодняшний день 21 инструктор прошел подготовку в Центре спецназа в Гудермесе и завершили обучение на курсах в Московском педагогическом университете. В данное время все инструкторы находятся в Бурятии, проводят подготовительную работу к обучению, - сообщил зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

Всего в России появится 12 таких центров, кроме Бурятии они откроются в Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Адмирал Сергей Авакянц ранее командовал Тихоокеанским флотом. Недавно, после внезапной проверки боеготовности флота, он был уволен с занимаемой должности в запас. Официальная причина – достижение им предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ (6 апреля ему исполнилось 65 лет). После увольнения Сергей Авакянц получил новую должность, возглавив штаб, курирующий работу центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
патриотизм

Все новости

В Бурятию поедут школьники со всей страны
01.05.2023 в 10:33
Готовность центра военно-спортивной подготовки в Улан-Удэ проверил адмирал
01.05.2023 в 10:21
В Улан-Удэ на один день включили фонтаны
01.05.2023 в 09:30
Житель Бурятии отдал лже-фсбшнику 2,3 млн рублей
01.05.2023 в 09:18
Возврат денег за отмененный концерт
01.05.2023 в 09:00
В детсадах Бурятии планируют ввести «казачий компонент»
01.05.2023 в 08:55
В Бурятии в сгоревшей траве нашли труп
01.05.2023 в 08:47
«Мы продавали людям смерть»
01.05.2023 в 07:00
В Улан-Удэ скандально известную супермошенницу взяли под стражу
30.04.2023 в 16:22
В Бичуре общественники необычной инсталляцией напомнили водителям о безопасности пешеходов
30.04.2023 в 16:07
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Бурятию поедут школьники со всей страны
На реализацию программы молодёжного туризма выделено 4 миллиарда рублей
01.05.2023 в 10:33
В Улан-Удэ на один день включили фонтаны
Повторно и уже на все лето их запустят 9 мая
01.05.2023 в 09:30
Возврат денег за отмененный концерт
Как это сделать?
01.05.2023 в 09:00
В детсадах Бурятии планируют ввести «казачий компонент»
Атаманов беспокоит сокращение числа казаков в республике
01.05.2023 в 08:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru