В Бурятии введен особый противопожарный режим

На всей территории Бурятии сегодня введен особый противопожарный режим, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.В нем напомнили о том, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение (использование) открытого огня, выжигание сухой травы, мусора в границах сельских и городских поселений. Запрет касается садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, земель всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения и тушения ландшафтных (природных) пожаров и иных профилактических работ в соответствии с лесным законодательством.С момента введения режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима: штраф на граждан составит до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц – до шестидесяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – до восьмисот тысяч рублей.Добавим, что на дежурстве в Бурятии находится борт Ми-8 МЧС России. Применение авиации позволяет не допустить распространения пожаров в направлении населенных пунктов, ограничить распространение огня и увеличения площади, а также полностью ликвидировать пожар.Фото: 03.mchs.gov.ru