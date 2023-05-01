Общество 01.05.2023 в 13:54

В Бурятии введен особый противопожарный режим

С момента введения режима ужесточаются административные санкции за нарушение противопожарных правил
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Текст: Номер один
В Бурятии введен особый противопожарный режим
На всей территории Бурятии сегодня введен особый противопожарный режим, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

В нем напомнили о том, что на период действия особого противопожарного режима установлен запрет на разведение (использование) открытого огня, выжигание сухой травы, мусора в границах сельских и городских поселений. Запрет касается садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ,  предприятий, земель всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения и тушения ландшафтных (природных) пожаров и иных профилактических работ в соответствии с лесным законодательством.

С момента введения режима ужесточаются административные санкции за нарушение требований правил противопожарного режима: штраф на граждан составит до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц – до шестидесяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – до восьмисот тысяч рублей.

Добавим, что на дежурстве в Бурятии находится борт Ми-8 МЧС России. Применение авиации позволяет не допустить распространения пожаров в направлении населенных пунктов, ограничить распространение огня и увеличения площади, а также полностью ликвидировать пожар.

Фото: 03.mchs.gov.ru

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