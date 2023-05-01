Общество 01.05.2023 в 14:28
Монголия официально начала поставки халяльного мяса в ОАЭ
Монгольское предприятие по экспорту мяса выполнило требования стандарта закупок халяльного мяса
Текст: Номер один
Монголия официально начала экспорт халяльного мяса в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу МИД Монголии.
Этот экспорт соответствует цели Программы действий правительства Монголии на 2020-2024 годы, которая предусматривает полное удовлетворение спроса на основные продукты питания за счет внутреннего производства и увеличения объема экспорта мяса.
В прошлом году монгольское предприятие по экспорту мяса, выполнив требования стандарта закупок халяльного мяса ОАЭ, первым получило разрешение на поставку мяса в эту страну. В результате соответствующих двусторонних переговоров баранина из Монголии начала поставляться на эмиратский рынок с апреля 2023 года. Это открывает возможность экспортировать халяльное мясо из Монголии на рынок ОАЭ, говорится в сообщении МИД.
Фото: montsame.mn
Этот экспорт соответствует цели Программы действий правительства Монголии на 2020-2024 годы, которая предусматривает полное удовлетворение спроса на основные продукты питания за счет внутреннего производства и увеличения объема экспорта мяса.
В прошлом году монгольское предприятие по экспорту мяса, выполнив требования стандарта закупок халяльного мяса ОАЭ, первым получило разрешение на поставку мяса в эту страну. В результате соответствующих двусторонних переговоров баранина из Монголии начала поставляться на эмиратский рынок с апреля 2023 года. Это открывает возможность экспортировать халяльное мясо из Монголии на рынок ОАЭ, говорится в сообщении МИД.
Фото: montsame.mn