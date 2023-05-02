Общество 02.05.2023 в 13:21
В Улан-Удэ актеры-реконструкторы 9 мая воссоздадут подвиг Орешкова
Патриотическая постановка пройдет на склоне у Городского культурного центра в 16 часов
Текст: Петр Санжиев
Городской культурный центр - это бывший ДК ЛВРЗ. Подвиг воссоздадут актеры Русского драматического театра, казаки и другие участники. Это будет одним из интересных моментов празднования.
В муниципальных парках Улан-Удэ в честь 9 мая намечена обширная программа. У каждого своя "изюминка". Так, в парке им. Орешкова будет обустроена инсталляция - блиндаж. Можно будет сфотографироваться. В парке им. Жанаева намечен салют в 22 часа.
В парке "Юбилейный" с 14:30 начнется акция "Солдатская каша", а с 15 часов стартует программа "Весна Победы", расскажут о фронтовиках из Бурдрама, пройдет "Открытый микрофон" для всех желающих выступить. С 19 часов вечера начнется акция "Синий платочек" - жителей, которые придут, обучат движениям вальса и потом все станцуют под одноименную известную песню.
В главных парках города во всех проведут "Солдатскую кашу". Будут звучать любимые песни, частушки, стихи и рассказы о войне с нацистской Германией. Горожанам раздадут георгиевские ленточки, буклеты. По столице республики проедет "Трамвай Победы" ("второй" маршрут, 11-12:30) - о тех далеких суровых днях напомнят актеры. Коллег поддержит МУП "Городские маршруты", который проведет праздничную акцию в больших автобусах "Волгабас" №37 и 2.
В парках за несколько дней до Дня Победы начнут "крутить" для всех прохожих песни о войне.
9 мая Музей города предложит бесплатные экскурсии. А два муниципальных кинотеатра в мкрн. Дивизионный и Аэропорт присоединятся ко всероссийской акции по бесплатному показу патриотических короткометражек. Мероприятий много, всего не упомянуть. Конечно же, на пл. Советов пройдет военный парад. На площади уже прошли первые репетиции.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один
В муниципальных парках Улан-Удэ в честь 9 мая намечена обширная программа. У каждого своя "изюминка". Так, в парке им. Орешкова будет обустроена инсталляция - блиндаж. Можно будет сфотографироваться. В парке им. Жанаева намечен салют в 22 часа.
В парке "Юбилейный" с 14:30 начнется акция "Солдатская каша", а с 15 часов стартует программа "Весна Победы", расскажут о фронтовиках из Бурдрама, пройдет "Открытый микрофон" для всех желающих выступить. С 19 часов вечера начнется акция "Синий платочек" - жителей, которые придут, обучат движениям вальса и потом все станцуют под одноименную известную песню.
В главных парках города во всех проведут "Солдатскую кашу". Будут звучать любимые песни, частушки, стихи и рассказы о войне с нацистской Германией. Горожанам раздадут георгиевские ленточки, буклеты. По столице республики проедет "Трамвай Победы" ("второй" маршрут, 11-12:30) - о тех далеких суровых днях напомнят актеры. Коллег поддержит МУП "Городские маршруты", который проведет праздничную акцию в больших автобусах "Волгабас" №37 и 2.
В парках за несколько дней до Дня Победы начнут "крутить" для всех прохожих песни о войне.
9 мая Музей города предложит бесплатные экскурсии. А два муниципальных кинотеатра в мкрн. Дивизионный и Аэропорт присоединятся ко всероссийской акции по бесплатному показу патриотических короткометражек. Мероприятий много, всего не упомянуть. Конечно же, на пл. Советов пройдет военный парад. На площади уже прошли первые репетиции.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один
Тегиорешков 9 мая День Победы