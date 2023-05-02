Общество 02.05.2023 в 13:21

В Улан-Удэ актеры-реконструкторы 9 мая воссоздадут подвиг Орешкова

Патриотическая постановка пройдет на склоне у Городского культурного центра в 16 часов
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ актеры-реконструкторы 9 мая воссоздадут подвиг Орешкова
Городской культурный центр - это бывший ДК ЛВРЗ. Подвиг воссоздадут актеры Русского драматического театра, казаки и другие участники. Это будет одним из интересных моментов празднования.

В муниципальных парках Улан-Удэ в честь 9 мая намечена обширная программа. У каждого своя "изюминка". Так, в парке им. Орешкова будет обустроена инсталляция - блиндаж. Можно будет сфотографироваться. В парке им. Жанаева намечен салют в 22 часа.

В парке "Юбилейный" с 14:30 начнется акция "Солдатская каша", а с 15 часов стартует программа "Весна Победы", расскажут о фронтовиках из Бурдрама, пройдет "Открытый микрофон" для всех желающих выступить. С 19 часов вечера начнется акция "Синий платочек" - жителей, которые придут, обучат движениям вальса и потом все станцуют под одноименную известную песню.

В главных парках города во всех проведут "Солдатскую кашу". Будут звучать любимые песни, частушки, стихи и рассказы о войне с нацистской Германией. Горожанам раздадут георгиевские ленточки, буклеты. По столице республики проедет "Трамвай Победы" ("второй" маршрут, 11-12:30) - о тех далеких суровых днях напомнят актеры. Коллег поддержит МУП "Городские маршруты", который проведет праздничную акцию в больших автобусах "Волгабас" №37 и 2.

В парках за несколько дней до Дня Победы начнут "крутить" для всех прохожих песни о войне.

9 мая Музей города предложит бесплатные экскурсии. А два муниципальных кинотеатра в мкрн. Дивизионный и Аэропорт присоединятся ко всероссийской акции по бесплатному показу патриотических короткометражек. Мероприятий много, всего не упомянуть. Конечно же, на пл. Советов пройдет военный парад. На площади уже прошли первые репетиции.


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