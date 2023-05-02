В Улан-Удэ на площади Советов пройдут репетиции военного парада

В Улан-Удэ в рамках подготовки к проведению и празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Советов пройдут репетиции военного парада, сообщили в мэрии столицы Бурятии.- репетиции военного парада с участием военной техники. В связи с этимпройдёт генеральная репетиция военного парада. В этот деньПерекрытие улично-дорожной сети города согласовано с управлением ГИБДД по Улан-Удэ.Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона на площади Советов пройдёт 9 мая в 10:00. В параде также примут участие юнармейцы школ города Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru