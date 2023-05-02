Общество 02.05.2023 в 13:26
В Улан-Удэ на площади Советов пройдут репетиции военного парада
Центр города будет перекрываться два дня по разным графикам
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в рамках подготовки к проведению и празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади Советов пройдут репетиции военного парада, сообщили в мэрии столицы Бурятии.
3 и 5 мая с 18:00 до 21:00 - репетиции военного парада с участием военной техники. В связи с этим с 16:00 будут перекрыты улицы Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.
7 мая с 10:00 до 12:00 пройдёт генеральная репетиция военного парада. В этот день с 08:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.
Перекрытие улично-дорожной сети города согласовано с управлением ГИБДД по Улан-Удэ.
Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона на площади Советов пройдёт 9 мая в 10:00. В параде также примут участие юнармейцы школ города Улан-Удэ.
Фото: ulan-ude-info.ru
3 и 5 мая с 18:00 до 21:00 - репетиции военного парада с участием военной техники. В связи с этим с 16:00 будут перекрыты улицы Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.
7 мая с 10:00 до 12:00 пройдёт генеральная репетиция военного парада. В этот день с 08:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.
Перекрытие улично-дорожной сети города согласовано с управлением ГИБДД по Улан-Удэ.
Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона на площади Советов пройдёт 9 мая в 10:00. В параде также примут участие юнармейцы школ города Улан-Удэ.
Фото: ulan-ude-info.ru
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