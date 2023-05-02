Общество 02.05.2023 в 18:08
В Чите пассажирка авиарейса в Москву случайно открыла аварийный выход
Рейс из Читы в Москву пришлось перенести из-за 63-летней пенсионерки, проводится проверка
Текст: Номер один
Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита-Москва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте.
«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка», – сказали в пресс-службе.
В Telegram-канале аэропорта «Чита» говорится, что рейс перенесен «в связи со срабатыванием надувного трапа».
В пресс-службе министерства строительства Забайкалья добавили, что в Читу вылетел запасной борт из Новосибирска. Пассажиров, которые находятся в аэропорту, уже обеспечили горячим питанием и напитками.
Фото: pixabay.com
«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка», – сказали в пресс-службе.
В Telegram-канале аэропорта «Чита» говорится, что рейс перенесен «в связи со срабатыванием надувного трапа».
В пресс-службе министерства строительства Забайкалья добавили, что в Читу вылетел запасной борт из Новосибирска. Пассажиров, которые находятся в аэропорту, уже обеспечили горячим питанием и напитками.
Фото: pixabay.com