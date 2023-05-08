Общество 08.05.2023 в 09:00

Самозанятость при сдаче жилья

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Текст: Номер один
Самозанятость при сдаче жилья
Pixabay

Вопрос: «Можно ли быть самозанятым при сдаче квартиры и зачем это нужно?»

Да, можно зарегистрировать самозанятость, чтобы сдавать квартиру. Это удобно и выгодно:

Легализация доходов. Не будет штрафов от налоговой инспекции, а при необходимости кредита доход можно официально подтвердить справкой из приложения.

Экономия на налогах. Если квартиру снимает физлицо, налог 4%, если юр. лицо или ИП - 6%. При первой регистрации самозанятости дают бонус в 10 000 рублей. Пока он не израсходуется, налог будет 3% и 4% соответственно. Для сравнения: физлица должны платить 13% с доходов от сдачи квартиры, ИП на УСН - 6% с выручки, ИП на патентной системе (ПСН) - 6% с потенциального дохода.

Простая и быстрая регистрация. Стать самозанятым можно за пару минут без пошлин и заполнения бумаг. Достаточно скачать приложение «Мой налог» и внести свои данные, или зарегистрироваться на Госуслугах. Так же быстро можно закрыть самозанятость.

Никаких бумаг и отчетов в налоговую инспекцию. Нужно просто вносить доход в приложение «Мой налог» и отправлять чек квартиросъемщику. Каждый месяц автоматически рассчитывается сумма налога с учетом бонуса. Оплатить налог можно из приложения.

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