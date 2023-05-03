Общество 03.05.2023 в 14:48

Опасным мостом в Подлопатках заинтересовался СКР

Следователи проверят информацию  СМИ о падении женщины с моста
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Текст: Номер один
Опасным мостом в Подлопатках заинтересовался СКР
Следственное управление СКР по Бурятии начало проверку по информации в СМИ о травмировании женщины при падении с полуразрушенного моста, сообщили в пресс-службе управления.

В средствах массовой информации Бурятии опубликованы сведения о том, что мостовой переход, расположенный в селе Подлопатки Мухоршибирского района на региональной автодороге «Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи», находится в полуразрушенном состоянии, в том числе отсутствуют перильные ограждения.

Местная жительница, переходя по нему, упала вниз и получила травмы позвоночника. Сейчас она находится на лечении в больнице, состояние ближе к удовлетворительному.

Этот мостовой переход, по данным местной администрации, обслуживается ГКУ «Бурятрегионавтодор», работниками которого не обеспечен своевременный ремонт мостового перехода в населенном пункте.

Как информировал «Номер один», в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии рабочие уже отремонтировали мост на региональной дороге. Вчера там установили новые перила взамен сломанных, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7» со ссылкой на Управление региональных автомобильных дорог РБ.

Ранее местные жители жаловались, что из-за сломанных перил с моста упала 65-летняя женщина, которая сломала позвоночник. Этот факт подтвердили в Мухоршибирской ЦРБ.

«Пациентка в настоящее время лечится в травматологическом отделении. Состояние ближе к удовлетворительному, женщина находится в сознании, лечение консервативное», - рассказал главврач ЦРБ Дмитрий Оленников.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Теги
мост женщина травма СКР

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