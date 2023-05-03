В Бурятии произошел падеж скота

В Бурятии накануне в Джидинском районе местный житель обнаружил падеж скота. При выезде ветеринарных специалистов, инспекторов Россельхознадзора и специалистов администрации района факт подтвердился, сообщили в республиканской государственной ветеринарной службе.Трупы КРС находились в реке, для их извлечения из воды использовался трактор. После отбора патологического материала для исключения вероятности особо опасных заболеваний, трупы будут сожжены в крестообразной яме. Расходы на утилизацию понесет владелец.Владелец павших животных установлен, он будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащую утилизацию биологических отходов, служба Россельхознадзора определяет меру пресечения по данному нарушению.В Бурятии с начала года установлено шесть фактов нарушения правил утилизации биологических отходов, в каждом из которых владелец был найден и привлечен к административной ответственности.Ненадлежащая утилизация биологических отходов влечет административную ответственность по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ и наложение штрафа от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.В случае падежа домашнего животного, владельцам необходимо обратиться в администрацию района и в ветеринарные станции.Фото: государственная ветеринарная служба РБ