Общество 04.05.2023 в 11:36
Ученый из Бурятии разработал технологию печати человеческих органов
Инновационный 3D-принтер позволяет изготавливать даже капиллярные сосуды
Текст: Константин Воронов
Технологию 3D-печати из биоматериалов представил на форум «Сильные идеи для нового времени» кандидат технических наук, сотрудник Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук Вячеслав Шулунов.
Проект ученого из Бурятии представляет собой инновационный 3D-принтер с более точной, чем у существующих аналогов, печатью. Он позволяет изготавливать даже такие микроскопические объекты человеческого тела, как капиллярные сосуды. То есть, этот 3D-принтер, используя разные клетки, может «распечатывать» готовый человеческий орган целиком.
«Эта технология может стать одним из возможных путей решения серьезной проблемы «3D-биопечати» для тканевой инженерии и регенеративной медицины в ближайшем будущем, что поможет преодолеть разрыв между нехваткой органов и потребностями в трансплантации», - говорится в описании проекта.
Всего на форум от Бурятии поступило 30 заявок различной тематики: от инновационных технологий до организации социальных проектов. Идея этого форума, инициированного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с АНО «Диалог Регионы», заключается в том, что все желающие могут оставить свои предложения по улучшению в социальной, кадровой, технологической, экологической сферах, также в сферах предпринимательства и цифровых сервисов на специально созданной платформе. Самые интересные инициативы будут доработаны вместе с опытными экспертами и наставниками, а их автор сможет превратить свою задумку в рабочий проект. А идеи с максимальным потенциалом для общества и экономики будут представлены авторами лично президенту России.
Прием заявок на форум стартовал 4 апреля, и изначально планировалось, что продлится он до 24 апреля. Однако затем организаторы продлили прием заявок до 21 мая, чтобы у участников форума было больше времени для подготовки и оформления своих идей.
Зарегистрировать идею можно на крауд-платформе по этой ссылке.
Фото: pixabay.com
Проект ученого из Бурятии представляет собой инновационный 3D-принтер с более точной, чем у существующих аналогов, печатью. Он позволяет изготавливать даже такие микроскопические объекты человеческого тела, как капиллярные сосуды. То есть, этот 3D-принтер, используя разные клетки, может «распечатывать» готовый человеческий орган целиком.
«Эта технология может стать одним из возможных путей решения серьезной проблемы «3D-биопечати» для тканевой инженерии и регенеративной медицины в ближайшем будущем, что поможет преодолеть разрыв между нехваткой органов и потребностями в трансплантации», - говорится в описании проекта.
Всего на форум от Бурятии поступило 30 заявок различной тематики: от инновационных технологий до организации социальных проектов. Идея этого форума, инициированного Агентством стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с АНО «Диалог Регионы», заключается в том, что все желающие могут оставить свои предложения по улучшению в социальной, кадровой, технологической, экологической сферах, также в сферах предпринимательства и цифровых сервисов на специально созданной платформе. Самые интересные инициативы будут доработаны вместе с опытными экспертами и наставниками, а их автор сможет превратить свою задумку в рабочий проект. А идеи с максимальным потенциалом для общества и экономики будут представлены авторами лично президенту России.
Прием заявок на форум стартовал 4 апреля, и изначально планировалось, что продлится он до 24 апреля. Однако затем организаторы продлили прием заявок до 21 мая, чтобы у участников форума было больше времени для подготовки и оформления своих идей.
Зарегистрировать идею можно на крауд-платформе по этой ссылке.
Фото: pixabay.com