Общество 04.05.2023 в 11:53

Впервые Бурятию посетит великая святыня

Ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста прибудет в Улан-Удэ 20 мая
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Впервые Бурятию посетит великая святыня
Великая святыня – ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста будет доставлен в столицу Бурятии из Москвы. Его 20 мая доставит председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент в Свято-Одигитриевский кафедральный собор город Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Богослужение совершат митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, митрополит Калужский и Боровский Климент и все духовенство Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста будет находиться в Одигитриевском соборе с 20 по 23 мая.

В течение этих дней каждый час перед мощами будет совершаться молебен с чтением акафиста святителю Иоанну Златоусту. У всех желающих есть уникальная возможность прийти и поклониться святыне, помолиться перед мощами святителя.

Торжественная встреча святыни состоится 20 мая в 16:50. Молебен и торжественные проводы состоятся 23 мая в 12:00.

Пребывание мощей святителя Иоанна Златоуста в Улан-Удэ состоится в рамках крупного выставочного проекта «Радость Слова», организованного Издательским советом Русской православной церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Просветительская православная выставка-форум «Радость Слова» пройдёт в Бурятия впервые с 19 по 23 мая. Программа выставки-форума будет заблаговременно опубликована на сайте епархии: pravoslavnaya-buryatiya.ru.

Фото: egov-buryatia.ru

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религия православие святыня

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