В Бурятии на пожаре в селе Новая Брянь пострадала женщина

В Бурятии сегодня утром в селе Новая Брянь Заиграевского района произошло возгорание квартиры в пятиэтажном жилом доме. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты Заиграевского отряда противопожарной службы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. В течение часа очаг возгорания был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.В ходе тушения пожарные спасли хозяйку квартиры, с признаками отравления угарным газом она была передана работникам скорой медицинской помощи. Из соседних квартир эвакуированы пять человек, в том числе ребенок.В результате пожара, огнем повреждена квартира на общей площади 46 кв м. Выгорело помещение коридора и гостиной, очаг возгорания находился в гостиной на диване. Кухонное помещение, туалет, спальня имеют следы закопчения.Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.Фото: pixabay.com