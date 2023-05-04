Общество 04.05.2023 в 17:51
В Бурятии на пожаре в селе Новая Брянь пострадала женщина
С признаками отравления угарным газом она передана работникам скорой помощи
Текст: Номер один
В Бурятии сегодня утром в селе Новая Брянь Заиграевского района произошло возгорание квартиры в пятиэтажном жилом доме. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты Заиграевского отряда противопожарной службы, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. В течение часа очаг возгорания был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.
В ходе тушения пожарные спасли хозяйку квартиры, с признаками отравления угарным газом она была передана работникам скорой медицинской помощи. Из соседних квартир эвакуированы пять человек, в том числе ребенок.
В результате пожара, огнем повреждена квартира на общей площади 46 кв м. Выгорело помещение коридора и гостиной, очаг возгорания находился в гостиной на диване. Кухонное помещение, туалет, спальня имеют следы закопчения.
Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.
Фото: pixabay.com
На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в одной из квартир. В течение часа очаг возгорания был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры.
В ходе тушения пожарные спасли хозяйку квартиры, с признаками отравления угарным газом она была передана работникам скорой медицинской помощи. Из соседних квартир эвакуированы пять человек, в том числе ребенок.
В результате пожара, огнем повреждена квартира на общей площади 46 кв м. Выгорело помещение коридора и гостиной, очаг возгорания находился в гостиной на диване. Кухонное помещение, туалет, спальня имеют следы закопчения.
Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель ГУ МЧС России по Бурятии.
Фото: pixabay.com
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