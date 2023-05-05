Житель Улан-Удэ арендовал дом и обокрал хозяйку

В полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже имущества из частного дома. Заявительница сообщила, что сдавала жилье мужчине с ноября прошлого года. В апреле гражданин съехал, а владелица, приехав проверить жилье, обнаружила пропажу вещей и техники, сообщили в МВД по Бурятии.В своем заявлении потерпевшая указала, что из дома пропали музыкальная колонка, автомобильные стойки и компрессор, поливочный шланг, газовая плита, комплект штор, одеяло и комнатные растения. Ущерб составил около 109 тыс рублей.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 37-летнего арендатора частного дома.Мужчина рассказал следователю, что снимал жилище на период ссоры с сожительницей, но постоянно в арендованном доме не проживал. Часть вещей он продал случайным прохожим, чтобы приобрести очередную порцию спиртного, комнатные цветы замерзли зимой в нетопленном доме. В апреле подозреваемый помирился с сожительницей и переехал к ней, забрав с собой чужое имущество. Им он обустроил общее жилье.Подозреваемый подрабатывает разнорабочим, ранее судим за имущественные преступления.Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.Фото: «Номер один»