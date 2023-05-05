Уже более 100 жителей Бурятии стали жертвами клещей

В Бурятии с начала весны за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились уже более 100 человек, и почти половина из них – это дети. Такие данные озвучил сегодня Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.«В республике продолжается сезон активности клещей. Впереди у нас продолжительные выходные, многие поедут на природу и на дачи. Чтобы провести это время хорошо, рекомендуем помнить о простых, но важных мерах профилактики: использовать репелленты, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры. Это поможет предотвратить нежелательные последствия и защитить себя и своих близких. По-прежнему актуальной остается иммунизация против клещевого энцефалита, в связи с чем призываю всех пройти вакцинацию и тем самым обезопасить себя», - призвал Главный санврач.Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в праздничные дни мая в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.Фото: скриншот видео Роспотребнадзора