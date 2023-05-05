Забайкалье присоединится к Бурятии в помощи подшефному району ДНР

Забайкальский край присоединится к Бурятии для восстановления подшефного республике района ДНР – Старобешевского. Об этом в эфире у Владимира Соловьева рассказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вернувшись из очередной рабочей командировки в зону СВО, сообщили в правительстве Бурятии.Напомним, с прошлого года восемь дальневосточных регионов – Бурятия, Якутия, Приморье, Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населённым пунктам ДНР восстанавливать социальную инфраструктуру. Среди подшефных территорий – Дебальцево, Кировское, Шахтёрск, Ждановка, Светлодарск и посёлок Мироновский, Старобешевский и Амвросиевский районы.В 2022 году, по словам Юрия Тртунева, было восстановлено более 300 социальных объектов – десятки школ, детских садов, больницы, многоквартирные дома, более 274 тыс кв метров дорог, около 4,5 км водоводов.«По сути дела, восстанавливалась жизнедеятельность территорий. В этой работе участвовали восемь дальневосточных регионов. Мы не привлекали три небогатых региона: Еврейскую автономную область, Чукотку и Забайкалье. Но губернаторы выразили категорический протест, сказав, что готовы включиться с работу. В этом году все одиннадцать дальневосточных территорий будут шефствовать над освобожденными территориями ДНР. Что еще хочу сказать. Из всех объектов не было ни одного срыва графика», – рассказал Юрий Трутнев.Таки образом, Забайкалье присоединиться к Бурятии, которая ведет ремонтно-восстановительные работы в Старобешевском районе. Еврейская автономная область начнет помогать совместно с Амурской областью Амвросиевскому району. Чукотка вместе с Камчатским краем будет восстанавливать Светлодарск и пгт. Мироновский.В планах этого года – восстановить и отремонтировать в подшефных территориях 188 объектов. Также планируются работы на последующие два года: в 2024 году запланировано восстановить 280 объектов, и еще 284 объекта намечены на 2025 год. Работы уже начаты.Фото: egov-buryatia.ru