В Бурятии ограничат движение по федеральной трассе «Байкал»

В праздничные и выходные дни в Кабанском районе Бурятии будет ограничено движение транспорта на ремонтируемом участке трассы «Байкал» с 183-го по 214-й км.«В связи с особенностями местности (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории) устройство объездной дороги вдоль ремонтируемого участка невозможно. Поэтому при выполнении дорожных работ на участке временно ограничено движение по одной полосе», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».Как отметили в ведомстве, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год, однако в планах Управления федеральных автомобильных дорог ввести часть участка досрочно, уже в этом году. В связи с этим в праздничные и выходные дни работы будут идти в штатном режиме - с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно, работа бульдозера и автогрейдера в ночное время, заготовка инертных материалов круглосуточно.«Просим автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам, учитывать изменения организации дорожного движения, заранее планировать время выезда и по возможности, отказаться от поездок», - обратились к автомобилистам в «Южном Байкале».Фото: Упрдор «Южный Байкал»