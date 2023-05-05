Общество 05.05.2023 в 12:22

В Бурятии ограничат движение по федеральной трассе «Байкал»

На ремонтируемом участке в Кабинском районе перекроют одну полосу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ограничат движение по федеральной трассе «Байкал»
В праздничные и выходные дни в Кабанском районе Бурятии будет ограничено движение транспорта на ремонтируемом участке трассы «Байкал» с 183-го по 214-й км.

«В связи с особенностями местности (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории) устройство объездной дороги вдоль ремонтируемого участка невозможно. Поэтому при выполнении дорожных работ на участке временно ограничено движение по одной полосе», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».

Как отметили в ведомстве, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год, однако в планах Управления федеральных автомобильных дорог ввести часть участка досрочно, уже в этом году. В связи с этим в праздничные и выходные дни работы будут идти в штатном режиме -  с 8 утра до 20 часов вечера ежедневно, работа бульдозера и автогрейдера в ночное время, заготовка инертных материалов круглосуточно.

«Просим автомобилистов отнестись с пониманием к временным неудобствам, учитывать изменения организации дорожного движения, заранее планировать время выезда и по возможности, отказаться от поездок», - обратились к автомобилистам в «Южном Байкале».

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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