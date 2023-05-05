Общество 05.05.2023 в 13:46

Игорь Шутенков: Увековечивание трудового подвига улан-удэнцев - это важная миссия

Общественникам рассказали о работе по присвоению Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»
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Текст: Константин Воронов
Игорь Шутенков: Увековечивание трудового подвига улан-удэнцев - это важная миссия
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков провел встречу со старейшинами, где обсуждалось грядущее присвоение Улан-Удэ почетного звания «Город трудовой доблести». Во встрече приняли участие почетные граждане Улан-Удэ, ветераны органов местного самоуправления, руководители ветеранских организаций, общественность и ученые.

- В преддверии дня Победы мы пригласили вас, чтобы рассказать о том, какую проводим работу по присвоению нашему городу звания «Город трудовой доблести». Поэтому от имени администрации обращаюсь к вам за помощью, за поддержкой, за совместной работой по сохранению нашей истории, по воспитанию молодежи. Я считаю, мы вместе должны донести каждому нашему жителю, горожанину, что такое «Трудовая доблесть» нашего города, что значит для всех нас Победа, - сказал Игорь Шутенков.

С инициативой увековечить трудовой подвиг улан-удэнцев в годы Великой Отечественной войны к президенту России обратились авиазаводчане во время его недавнего визита в столицу Бурятии. Президент идею поддержал, после чего мэрия Улан-Удэ начала работу по оформлению документов. Впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным поделилась председатель первичной профсоюзной организации АО «УУАЗ» Татьяна Сабаева.

- Поразило, что Владимир Владимирович даже не задумывался, а прямо однозначно сказал: «Готовьте документы». Это говорит о том, что президент владеет всей информацией что и как происходит в республике. Мы готовились, волновались, но после того, как он стал с нами разговаривать, вот проще человека, наверное, не бывает, - отметила Татьяна Сабаева.


По закону для присвоения городу почетного звания «Город трудовой доблести» необходимо наличие государственных наград у предприятий или вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 – 1945 годах. Большую работу по сбору исторических фактов выполнил Бурятский научный центр и Госархив Бурятии.

Председатель Медицинской палаты РБ Александр Иринчеев подчеркнул, что с начала Великой Отечественной войны в Улан-Удэ было развернуто 14 эвакогоспиталей, где получали лечение тяжело раненные воины, попавшие из медсанбатов со всех фронтов. В 1942 году Улан-Удэ выполнял функцию большого эвакогоспиталя, город был единственным эвакогоспиталем по всей стране.

- Под эвакогоспитали предоставлялись наши школы, поликлиники, общежития. А ведь это 40-е годы, тогда не было кварталов, многоэтажек. Каменные здания, практически с нуля построенные, в то время были наши школы, то есть самые лучшие помещения были предоставлены под эвакогоспитали. Поэтому трудовой подвиг медицинских работников в годы Великой Отечественной имеет огромное значение, - отметил Игорь Шутенков.

В завершении прозвучали предложения учредить медаль за трудовые заслуги «Город трудовой доблести», создать больше исторических экскурсий и другие.

Сейчас все необходимые документы мэрия Улан-Удэ подала в Российскую академию наук для экспертного заключения, подтверждающего наличие оснований для присвоения почетного звания. Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента Российской Федерации.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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