Общество 05.05.2023 в 16:22

На Парад Победы в Улан-Удэ прибудет 100-летняя ветеран Халхин-Гола

15-летняя Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн добровольцем отправилась воевать с японцами
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Текст: Константин Воронов
На Парад Победы в Улан-Удэ прибудет 100-летняя ветеран Халхин-Гола
9 мая на главный Парад Победы в Бурятии прибудет делегация из Монголии. В ее составе Улан-Удэ навестит особенный гость - 100-летняя ветеран битвы на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн. Об этом сообщил министр по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсан Чирипов.

Цэрэнгийн Чимидцэрэн выразила желание посетить Бурятию, чтобы почтить память воинов-освободителей, которые почти восемь десятилетий назад сражались вместе с монгольскими братьями в битве за Халхин-Гол. Будучи 15-летним подростком, она вместе со своими друзьями добровольцем пошла в ряды военнослужащих.  

События 1939 года на берегу монгольской реки могли навсегда изменить ход истории Монголии как суверенного государства.

11 мая 1939 года отряд японской кавалерии атаковал монгольскую пограничную заставу. Для милитаристской Японии задача была более чем ясная — захват советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого океана.

Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн родом из Дорнод аймака, это восточный район страны.

18 мая японские войска стали продвигаться вглубь её родных земель. Уже 31 мая 1939 года на третьей сессии Верховного совета СССР председатель совнаркома Вячеслав Молотов выразил готовность Красной армии идти на защиту этих рубежей.

Из добровольцев, вызвавшихся на линию фронта, отобрали 16 ребят, среди которых была юная Чэмэдцэрэн.

Своей мечтой побывать в Бурятии Цэрэнгийн Чэмэдцэрэн поделилась на встрече с министром по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсаном Чириповым.

- Чэмэдцэрэн эгчэ будет долгожданным и почетным гостем на бурятской земле. Она через все эти годы после войны пронесла большое уважение к истории нашей страны, к памяти воинов-освободителей. Это действительно ценно, - отметил Даба-Жалсан Чирипов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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