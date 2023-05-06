В Улан-Удэ на пожаре дома погибла женщина

В Улан-Удэ в пятницу во второй половине дня на центральный пункт пожарной связи поступила информация о загорании на втором этаже многоквартирного жилого дома по улице Шумяцкого.В ходе тушения квартиры, пожарными обнаружено тело женщины без признаков жизни, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Возгорание ликвидировано на площади 15 квадратных метров. Предварительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования.Пожар ликвидировали 25 человек личного состава и 6 единиц техники Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, в том числе одна автолестница. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств были спасены пять человек, в том числе один несовершеннолетний ребенок. Еще 30 жильцов дома самостоятельно эвакуировались на свежий воздух до приезда пожарных подразделений.Фото: 03.mchs.gov.ru