Общество 06.05.2023 в 10:01

Пожарные поезда ВСЖД помогают регионам в тушении пожаров

Спецсостав станции Улан-Удэ оказал помощь МЧС в ликвидации пожара в селе Баляга Забайкальского края
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Пожарные поезда ВСЖД помогают регионам в тушении пожаров
С начала 2023 года пожарные спецсоставы Восточно-Сибирской железной дороги совершили уже пять выездов для тушения возгораний в Иркутской области,  Бурятии и Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Так, 25 апреля пожарный поезд станции Улан-Удэ оказал существенную помощь МЧС в ликвидации пожара в селе Баляга Забайкальского края.

Команды поездов несут вахту круглый год, ежедневно отрабатывая нормативы по пожарно-строевой подготовке. Только в текущем году боевыми расчетами уже проведено 2 тысячи учебно-тренировочных занятий.

Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов,  в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 километров. В каждом пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.

Фото: company.rzd.ru
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