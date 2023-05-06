Пожарные поезда ВСЖД помогают регионам в тушении пожаров

С начала 2023 года пожарные спецсоставы Восточно-Сибирской железной дороги совершили уже пять выездов для тушения возгораний в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Так, 25 апреля пожарный поезд станции Улан-Удэ оказал существенную помощь МЧС в ликвидации пожара в селе Баляга Забайкальского края.Команды поездов несут вахту круглый год, ежедневно отрабатывая нормативы по пожарно-строевой подготовке. Только в текущем году боевыми расчетами уже проведено 2 тысячи учебно-тренировочных занятий.Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 километров. В каждом пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.Фото: company.rzd.ru