Общество 06.05.2023 в 10:01
Пожарные поезда ВСЖД помогают регионам в тушении пожаров
Спецсостав станции Улан-Удэ оказал помощь МЧС в ликвидации пожара в селе Баляга Забайкальского края
Текст: Номер один
С начала 2023 года пожарные спецсоставы Восточно-Сибирской железной дороги совершили уже пять выездов для тушения возгораний в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Так, 25 апреля пожарный поезд станции Улан-Удэ оказал существенную помощь МЧС в ликвидации пожара в селе Баляга Забайкальского края.
Команды поездов несут вахту круглый год, ежедневно отрабатывая нормативы по пожарно-строевой подготовке. Только в текущем году боевыми расчетами уже проведено 2 тысячи учебно-тренировочных занятий.
Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 километров. В каждом пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.
Фото: company.rzd.ru
Так, 25 апреля пожарный поезд станции Улан-Удэ оказал существенную помощь МЧС в ликвидации пожара в селе Баляга Забайкальского края.
Команды поездов несут вахту круглый год, ежедневно отрабатывая нормативы по пожарно-строевой подготовке. Только в текущем году боевыми расчетами уже проведено 2 тысячи учебно-тренировочных занятий.
Всего на ВСЖД эксплуатируются 19 спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 километров. В каждом пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя. По своему потенциалу и тактическим возможностям пожарный поезд можно приравнять к нескольким десяткам пожарных автомобилей.
Фото: company.rzd.ru