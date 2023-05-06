Общество 06.05.2023 в 11:59
Роща главы Бурятии высажена в Монголии в парке «Сосновая башня»
Республика подарила Монголии 5,5 тысячи саженцев сосны для борьбы с опустыниванием
Текст: Номер один
Бурятия подарила Селенгинскому аймаку Монголии 5,5 тыс саженцев сосны для борьбы с опустыниванием. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства экономики.
«Глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Селенгинском аймаке Монголии. В природном парке «Сосновая башня» по инициативе Центра поддержки экспорта Бурятии и при поддержке министерства экономики республики высажена роща главы Бурятии. Делегация республики предоставила в дар монгольской стороне 5 500 молодых сосен», - рассказали в пресс-службе ведомства.
«Мы хотим показать все преимущества нашей продукции: насколько наши саженцы неприхотливы к погодным условиям, как хорошо приживаются. В планах - наладить регулярный экспорт саженцев в Монголию», - говорит министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. Саженцы, по ее словам, это и подарок коллегам из Селенгинского аймака, и своеобразная реклама.
Напомним, в Монголии с 2021 года реализуется президентская программа «Миллиард деревьев». В ее рамках каждый аймак должен высадить на своей территории определенное количество зеленых насаждений в целях сохранения экологии и недопущения опустынивания земель. В мае прошлого года губернатор Селенгинского аймака г-н Лхагвадорж во время своего визита в Бурятию оценил возможность закупа сеянцев хвойных пород деревьев в нашей республике.
Как сообщал «Номер один», в ходе поездки в Монголию делегация из Бурятии провела в Селенгинском аймаке выставку-ярмарку саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из питомников республики. В ней приняли участие пять предприятий, выращивающих саженцы – «Тохойские саженцы», «Иволгинский плодово-ягодный питомник», питомник «Агроном» Тарбагатайского района, плодово-ягодный питомник «Баргузин» и БГСХА. Жителям аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины, сосны, тополя и другие. Бурятские саженцы имеют большой экспортный потенциал, являются зимостойкими, жароустойчивыми и подходят для выращивания в суровых климатических условиях Монголии.
Напомним, Монголия занимает восьмое место среди 69 стран-партнёров Бурятии. В структуре экспорта основная доля приходится на продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. Основу импорта из Монголии составляют одежда и обувь, а также мясная продукция.
Как отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов на 15-м заседании межправительственной подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству российско-монгольской межправительственной комиссии, Бурятия планирует расширять не только сферы торгово-экономического сотрудничества с Монголией, но и наращивать развитие отношений в образовательной сфере, туризме и медицине. В перспективе - поставки в Монголию металлоконструкций предприятия Улан-Удэстальмост, поставки с монгольской стороны монгольской тонкорунной шерсти овец и коз для текстильного производства Бурятии, расширение туристического направления, в том числе и за счет медицинского туризма, развитие образовательных программ по направлениям сельского хозяйства, здравоохранения, IT и др.
Фото: egov-buryatia.ru/minec
«Глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в Селенгинском аймаке Монголии. В природном парке «Сосновая башня» по инициативе Центра поддержки экспорта Бурятии и при поддержке министерства экономики республики высажена роща главы Бурятии. Делегация республики предоставила в дар монгольской стороне 5 500 молодых сосен», - рассказали в пресс-службе ведомства.
«Мы хотим показать все преимущества нашей продукции: насколько наши саженцы неприхотливы к погодным условиям, как хорошо приживаются. В планах - наладить регулярный экспорт саженцев в Монголию», - говорит министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. Саженцы, по ее словам, это и подарок коллегам из Селенгинского аймака, и своеобразная реклама.
Напомним, в Монголии с 2021 года реализуется президентская программа «Миллиард деревьев». В ее рамках каждый аймак должен высадить на своей территории определенное количество зеленых насаждений в целях сохранения экологии и недопущения опустынивания земель. В мае прошлого года губернатор Селенгинского аймака г-н Лхагвадорж во время своего визита в Бурятию оценил возможность закупа сеянцев хвойных пород деревьев в нашей республике.
Как сообщал «Номер один», в ходе поездки в Монголию делегация из Бурятии провела в Селенгинском аймаке выставку-ярмарку саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из питомников республики. В ней приняли участие пять предприятий, выращивающих саженцы – «Тохойские саженцы», «Иволгинский плодово-ягодный питомник», питомник «Агроном» Тарбагатайского района, плодово-ягодный питомник «Баргузин» и БГСХА. Жителям аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины, сосны, тополя и другие. Бурятские саженцы имеют большой экспортный потенциал, являются зимостойкими, жароустойчивыми и подходят для выращивания в суровых климатических условиях Монголии.
Напомним, Монголия занимает восьмое место среди 69 стран-партнёров Бурятии. В структуре экспорта основная доля приходится на продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. Основу импорта из Монголии составляют одежда и обувь, а также мясная продукция.
Как отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов на 15-м заседании межправительственной подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству российско-монгольской межправительственной комиссии, Бурятия планирует расширять не только сферы торгово-экономического сотрудничества с Монголией, но и наращивать развитие отношений в образовательной сфере, туризме и медицине. В перспективе - поставки в Монголию металлоконструкций предприятия Улан-Удэстальмост, поставки с монгольской стороны монгольской тонкорунной шерсти овец и коз для текстильного производства Бурятии, расширение туристического направления, в том числе и за счет медицинского туризма, развитие образовательных программ по направлениям сельского хозяйства, здравоохранения, IT и др.
Фото: egov-buryatia.ru/minec