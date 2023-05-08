Общество 08.05.2023 в 15:02
В Улан-Удэ проходит марш юных патриотов
Шествие посвящено победе в Великой Отечественной войне
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня на площади Советов проходит марш юных патриотов, посвященный празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в администрации города.
В праздничном шествии приняли участие 22 команды - члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.
Юных патриотов поприветствовала заместитель мэра- председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова. Патриотические объединения школ Улан-Удэ пройдут по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.
Фото: скриншот из видео
Теги9 мая День Победы