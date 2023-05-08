Общество 08.05.2023 в 15:02

В Улан-Удэ проходит марш юных патриотов

Шествие посвящено победе в Великой Отечественной войне
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ проходит марш юных патриотов

Сегодня на площади Советов проходит марш юных патриотов, посвященный празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в администрации города.

В праздничном шествии приняли участие 22 команды - члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.

Юных патриотов поприветствовала заместитель мэра- председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова. Патриотические объединения школ Улан-Удэ пройдут по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.


Фото: скриншот из видео

Теги
9 мая День Победы

Все новости

Бурятия и Монголия будут информировать друг друга о вспышках болезней скота
08.05.2023 в 16:04
В районе Бурятии на трассе перевернулась машина
08.05.2023 в 15:28
В Улан-Удэ проходит марш юных патриотов
08.05.2023 в 15:02
В районе Бурятии открыли памятник бойцу, погибшему в Украине
08.05.2023 в 14:18
В двух районах Бурятии тушат лесные пожары
08.05.2023 в 12:58
В Улан-Удэ рядом с кладбищем нашли мертвую лисицу
08.05.2023 в 12:37
Землетрясение в Бурятии ощутили в Иркутской области
08.05.2023 в 10:23
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
08.05.2023 в 10:00
«БАТО» добрался до Ельцин Центра
08.05.2023 в 09:17
Самозанятость при сдаче жилья
08.05.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
Дорогие друзья! Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
08.05.2023 в 10:00
Самозанятость при сдаче жилья
Разберем интересный вопрос
08.05.2023 в 09:00
Трагедия пятилетней давности больно бьет по бизнесменам Улан-Удэ
Предпринимателей заставляют возвести противопожарную стену между двумя ТЦ
08.05.2023 в 07:00
Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков
Горожан оставят без горячей воды почти на два с половиной месяца
07.05.2023 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru