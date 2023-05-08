В Улан-Удэ проходит марш юных патриотов

Сегодня на площади Советов проходит марш юных патриотов, посвященный празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в администрации города.



В праздничном шествии приняли участие 22 команды - члены движения «Юнармия», учащиеся кадетских классов, отряды зарничников и юных казаков.



Юных патриотов поприветствовала заместитель мэра- председатель Комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова. Патриотические объединения школ Улан-Удэ пройдут по маршруту Площадь Советов - ул. Коммунистическая - ул. Балтахинова – Мемориал Победы.





Фото: скриншот из видео