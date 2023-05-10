Общество 10.05.2023 в 09:47
Бурятию затянуло дымом от лесных пожаров в Забайкалье
В республике пожаров в лесах не зарегистрировано
Текст: Константин Воронов
Задымленность, отмеченная в ряде районов Бурятии и Улан-Удэ, связана с лесными пожарами в соседних регионах, сообщили сегодня в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«В Забайкальском крае тушат 5 лесных пожаров на площади более 3 тысяч га. В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. Действующих лесных пожаров в республике нет. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей и гостей Бурятии сохранять спокойствие», - отметили в РАЛХе.
Фото: «Номер один»
«В Забайкальском крае тушат 5 лесных пожаров на площади более 3 тысяч га. В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. Действующих лесных пожаров в республике нет. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей и гостей Бурятии сохранять спокойствие», - отметили в РАЛХе.
Фото: «Номер один»
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