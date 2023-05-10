В Улан-Удэ на несколько дней изменят схемы движения трамваев

В Улан-Удэ с 12 по 17 мая в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей на пересечении ул. Гагарина с пр. 50-летия Октября будут изменены схемы движения трамвайных маршрутов.







Как сообщили в мэрии, с 13-го по 17 мая изменятся схемы маршрутов №4, №8. Трамваи будут следовать по следующим схемам:- маршрут № 4а: «Мелькомбинат» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 10-14 минут;- маршрут № 8а: «БНЦ» - «ТЦ Фортуна» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 13-16 минут.14 мая изменится схема маршрутов № 4, №7, №8 с направлением трамваев через конечную в микрорайоне Шишковка. Трамвайные вагоны будут следовать по следующим схемам:- маршрут № 4б: «Мелькомбинат» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 12-14 минут;- маршрут № 8а: «БНЦ» - «ТЦ Фортуна» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 16-18 минут.- маршрут № 7а: «БНЦ» - «Техникум строительства и городского хозяйства» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 16 - 18 минут.14 мая будет организована работа трех дополнительных трамвайных вагонов по временному маршруту №3: «Шишковка» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» с интервалом движения 14-16 минут.Фото: «Номер один»