Общество 10.05.2023 в 11:01
В Улан-Удэ на несколько дней изменят схемы движения трамваев
Причина – капремонт трамвайных путей в районе Элеватора
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с 12 по 17 мая в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей на пересечении ул. Гагарина с пр. 50-летия Октября будут изменены схемы движения трамвайных маршрутов.
- маршрут № 4а: «Мелькомбинат» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 10-14 минут;
- маршрут № 8а: «БНЦ» - «ТЦ Фортуна» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 13-16 минут.
14 мая изменится схема маршрутов № 4, №7, №8 с направлением трамваев через конечную в микрорайоне Шишковка. Трамвайные вагоны будут следовать по следующим схемам:
- маршрут № 4б: «Мелькомбинат» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 12-14 минут;
- маршрут № 8а: «БНЦ» - «ТЦ Фортуна» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 16-18 минут.
- маршрут № 7а: «БНЦ» - «Техникум строительства и городского хозяйства» - «Элеватор» - «конечная Шишковка» - «Элеватор» - далее по утвержденной схеме с интервалом движения 16 - 18 минут.
14 мая будет организована работа трех дополнительных трамвайных вагонов по временному маршруту №3: «Шишковка» - «Элеватор» - конечная «ЛВРЗ» с интервалом движения 14-16 минут.
Фото: «Номер один»
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