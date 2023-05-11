В Бурятии детская травля переросла в затяжную «войну»

Скандал в одной из школ Джидинского района всплыл еще в апреле. Началось все с анонимного сообщения о том, что десятилетняя девочка подвергается жестокой травле со стороны двух мальчиков. Тогда пост разлетелся по соцсетям и местным СМИ, а к ситуации подключились руководство школы, прокуратура и родители учащихся. Сегодня это дело продолжается уже с участием минобразования, Следственного комитета, детского омбудсмена Бурятии, психологов, экспертов и т. д. Однако, несмотря на прибавление все большего числа действующих лиц, инцидент только усугубляется.Десятилетняя Алина Будаева (имя изменено) живет с бабушкой, дедушкой и старшим братом. Учится в одной из школ Джидинского района (по закону мы не имеем права конкретизировать школу несовершеннолетней ученицы). Мама девочки Марина (имя изменено) живет на два дома: на выходных женщина находится в селе, а в будние дни трудится в Улан-Удэ, так как она единственный кормилец в семье. В ноябре 2022 года ей стало известно, что в школе у дочери имеются проблемы с одноклассниками. Один из мальчиков нанес увечья ее дочери на остановке школьного автобуса.- Сначала это было в виде игры, потом все это переросло в агрессию. В итоге он ударил ее головой о бетонный парапет. Нас спасла только меховая шапка с капюшоном. У нее была разбита внутренняя нижняя губа, а на шее остались «пальчики» и кровоподтеки. Ударил в солнечное сплетение, но затем за Алину заступились одноклассницы. Тогда все вроде бы разрешилось. После инцидента моя мама (бабушка девочки. – Прим. ред.) сходила в школу и переговорила с классным руководителем - нам клятвенно пообещали, что разберутся в ситуации, - вспоминает Марина.О случае забыли. Но, со слов Марины, она порой замечала, что ее ребенок стал немного замкнут – Алина меньше рисовала, забросила занятия по любимому бисероплетению. При этом на расспросы мамы девочка отвечала, что все в порядке. Спустя несколько месяцев выяснилось, что на ноябрьском инциденте история не закончилась.- Наступает 16 февраля 2023 года. Говорят, что якобы это была игра и дети резвились в «запиналки». Только вот моя дочь в ней участия не принимала. Алина вышла в коридор, там ее схватил одноклассник Вадим (имя изменено). Он ее толкнул, поставил подножку. У нее остались кровоподтеки на колене и локте. А 17 февраля другой мальчик Артур (имя изменено) схватил Алину за шею и уронил на пол, при падении она сильно ударилась головой. Это все происходило в коридоре, в классе двери были открыты. В это время там сидела заменяющая учительница, так как наш классный руководитель находилась на больничном. Непонятно, почему она не отреагировала на плач ребенка. Алина в слезах держалась за голову, а к ней подошли девочки со старшего класса и спросили, что случилось, - рассказывает мама Алины.Со слов мамы, старшеклассницы отвели девочку в класс, где учитель пожурил хулигана, но не отвел Алину к школьной медсестре и не известил родителей. Обо всех деталях произошедшего семья Алины узнала случайно – вечером после школы десятилетнюю девочку вырвало за столом во время еды. Бабушка начала осматривать ее и обнаружила кровоподтеки на локтях, они решили отвезти ребенка к маме в Улан-Удэ. По дороге в город девочку стошнило во второй раз. Марина встретила дочь, а в выходные направилась с ней прямиком в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы. Там врачи зафиксировали внешние гематомы, отметили жалобы на болезненность в области волосистой части головы и направили Алину на обследование в Детскую республиканскую клиническую больницу. Результаты экспертизы отправили в Джидинский район.- В этот раз я решила не игнорировать ситуацию. В ноябре мы ничего не предприняли и к чему в итоге это все привело? - объясняет Марина.В ДРКБ выяснилось, что у Алины закрытая черепно-мозговая травма. Марина расспрашивала дочь, но девочка продолжала молчать. Мама приняла решение отвести дочь к психологу. На первом сеансе специалист проговорил с ребенком несколько часов и пришел к выводу, что девочка подвергается травле и избиениям со стороны одноклассников.«В момент беседы о конфликтной ситуации в школе со стороны мальчиков и класса девочка эмоционально адекватно реагирует, на совместное обучение с ними дает отрицательную, негативную реакцию. Отношение к обидчику негативное, так как позволял оскорблять девочку в присутствии других детей, поднимал руку на нее, хватал за шею», - пишет психолог в заключении.Согласно заключению специалиста, имеет место вовлеченность девочки в «неотрегулированный затянувшийся конфликт» между двумя учениками класса, где другие учащиеся тоже вовлечены в ситуацию.- На первом приеме психолог проговорил с ней несколько часов. Выяснилось, что некоторые одноклассники писали ей гадости в Viber. Психолог сделал выводы, что это конфликт затяжного характера, который длится не две недели и даже не месяц - все началось с ноября, - рассказывает Марина Будаева.Алина продолжила ходить с мамой к психологу и к другим специалистам: неврологу, нейрохирургу. Отметим, мама девочки предоставила редакции «Номер один» все упомянутые документы.Инцидент прокомментировали в Министерстве внутренних дел Бурятии. В полиции сообщают, что «22 февраля в районный отдел поступило извещение о том, что по результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной Республиканским бюро СМЭ, у десятилетней жительницы с. Петропавловка выявили кровоподтеки на локте и колене».- По словам девочки, травмы ей нанесли два одноклассника. В коридоре школы в селе Петропавловка 16 февраля один из мальчиков подставил ей подножку, отчего она упала на пол. Другой обидчик на следующий день схватил за шею и уронил. По заключению медиков повреждения расцениваются как не причинившие вреда здоровью человека, - сообщили в пресс-службе ведомства.В МВД Бурятии отмечают, что в школе прошла комиссия по делам несовершеннолетних. Опросили школьницу, ее маму, одноклассников, в том числе обидчиков, а также педагогов и классного руководителя. На ней присутствовали родители участников конфликта, а также директор, учителя. Встреча прошла со скандалом.- Мальчики произошедшего не отрицают, однако утверждают, что травмы причинены девочке без злого умысла во время игры на перемене. Об этом же говорят другие одноклассники-участники игры и учителя. 3 марта, по согласованию с прокуратурой Джидинского района, материал списан в номенклатурное дело в связи с отсутствием в событии признаков административного правонарушения или преступления, - рассказали в ведомстве.Тем не менее, как считает Марина Будаева, стороны были заранее настроены против нее – родители защищали своих детей, а преподавательский состав, как она уверена, беспокоился за имидж школы. Вдобавок классная руководительница – родная тетя одного из обидчиков.- Директор в школе на меня пытался давить. Учителя говорили, что мой ребенок плохо учится и не делает домашних заданий. Я не отрицаю, действительно у нас имеются «тройки», но какое отношение это имеет к травле? Дальше – больше. Мне начали говорить, что живу отдельно, что я «такая-сякая». Порочили меня как мать в присутствии всех, даже детей. Те самые мальчики, обидевшие мою дочь, сидели и слушали, как меня, взрослого человека, полоскали и поливали грязью, - рассказывает Марина.После комиссии по делам несовершеннолетних приняли решение: информацию принять к сведению, девочку перевести в другой класс. Отдельным пунктом отметили, что правовое решение не вынесено в отношении мальчиков в связи с тем, что материалы не поступили в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. А почему материалы не поступили, разбирались отдельно.К документам, полученным Мариной, есть отдельные вопросы. Марине пришло уведомление, датированное 3 марта 2023 года. В нем говорится, что в сообщении отсутствуют признаки административного правонарушения и какого-либо уголовного преступления, а материал списан в номенклатурное дело. Решение согласовано с прокуратурой Джидинского района, а в случае несогласия с принятым решением его можно обжаловать в установленные законом сроки.При этом письмо по почте Марина получила лишь 21 апреля, когда все возможности обжаловать решение уже были давно просрочены. Кроме того, по словам Марины, конверт получен вскрытым. Почему так вышло – вопрос открытый. Удивляет и хронология: дело списали еще 3 марта, а случай в школе разбирали только 5 апреля. При этом уведомление, которое, по идее, должны вручить через десять дней после списания инцидента в номенклатурное дело, вообще прислали матери спустя 1,5 месяца.По итогу шумиха успокоилась. Но Марина Будаева все же решила добиться справедливости. 11 апреля она обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Наталье Ганькиной. Детский омбудсмен поговорила с мамой, ознакомилась с документами и подключилась к разбирательствам. Было решено провести дополнительную проверку всего инцидента.Но вскоре после этого случилось еще одно потрясение. Так, Марине позвонили из органов опеки и попечительства.- 12 апреля с утра мне звонят из Джидинского района из органов опеки. А я нахожусь на работе в Улан-Удэ. Мне сказали, что сейчас приедут и ребенка изымут. Я спрашиваю: «Почему?». Отвечают, что я не оформила временную опеку на свою маму и, что если дочь живет с бабушкой без оформленной временной опеки, они имеют право ее забрать, - рассказывает женщина.Для того чтобы разобраться в этом вопросе, следует вспомнить, что по закону в случаях, когда родители на определенный срок не могут исполнять свои обязанности в отношении несовершеннолетних, то они должны передать временную опеку другим лицам, в том числе бабушкам и дедушкам. В сухом законе – да, это так. Тем не менее можно задать вопрос: значит ли это, что все семьи в России, которые доверяют воспитание детей бабушкам и дедушкам, нарушают закон, не оформляя временную опеку? Если, например, житель отправит на лето ребенка в гости к бабушке, то это может стать основанием для изъятия ребенка из семьи?Как считает Марина, кто-то хотел таким образом отомстить ей.- Это произошло после разговора с Натальей Ганькиной. Мы переговорили, все обсудили, конечно, об этом узнали в районе. Соответственно, видимо, это и повлияло. Предполагаю, они решили давить на меня через ребенка. Я сказала по телефону, что дочери сделают только хуже, ведь у нее и так психологическая травма, - вспоминает Марина.Слова Марины об угрозах изъятия ребенка подтвердила и ее родная тетя Лилия Леонидовна (имя изменено), которая застала проведение внезапной проверки в доме у Будаевых. В этот момент девочка находилась дома с дедушкой.- Марина позвонила мне, плакала: «Тетя Лиля, у меня хотят Алину забрать!». Я говорю: «Как забрать?!». Приехала к ним домой, там Алина с дедушкой. С утра никого не было. Мы уже успокоились и подумали, что ошибка какая-то. Потом к обеду проверяющие все-таки приехали. Сказали, что поступил сигнал и они должны обследовать, в каких условиях проживает девочка. Интересовались, есть ли у бабушки временная опека. Я не понимала, о какой опеке идет речь, мне сказали, что она нужна, так как мама здесь не проживает. Ответила им, что мама работает в городе, но она здесь прописана, каждые выходные или чаще приезжает к детям. Если у нее нет возможности приехать, то дети едут к ней – старшему сыну 18 лет, - недоумевает Лилия Леонидовна.Уполномоченные посмотрели всю квартиру, обследовали условия проживания.- Сказали, что условия у нас хорошие, но бабушке необходимо оформить временную опеку. Дедушка возмущался: какая может быть опека, когда Марина не живет отдельно от детей, а просто работает в городе? Знаете, что мне показалось интересным? Внутри дома у меня ничего спрашивать не стали, но одна из сотрудников позвала меня на улицу. Я вышла, она начала меня расспрашивать, как могу охарактеризовать Марину. Я ответила, что она целеустремленная, работящая, всего в жизни сама добивается, обеспечивает своих детей одна. Меня спрашивают: «Как ее личная жизнь? Есть ли у нее сожитель?». Вообще удивилась таким вопросам. Не понимала, причем тут вообще ее личная жизнь и по какому вопросу они вообще пришли, - возмущается тетя Марины.Эту же историю подтверждает дедушка Алины, вступивший в конфликт с сотрудниками. Органы опеки и полицейские ушли, напомнив, что Марина обязана оформить временную опеку.Ситуацию объяснили в МВД Бурятии. В ответ на запрос «Номер один» уполномоченные отрицают, что допускались угрозы изъятия ребенка из семьи.- 12 апреля сотрудником ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. - Прим. ред.) в рамках дополнительной проверки действительно был организован выезд совместно с представителями КДНиЗП и органов опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетней. Никаких угроз об изъятии ребенка из семьи полицейский не высказывала: жилищно-бытовые условия, в которых проживает девочка, удовлетворительные; бабушка и дедушка не злоупотребляют алкоголем, семья инспектором характеризуется как благополучная. Мальчики, причинившие однокласснице травмы, также из благополучных семей, на профилактическом учете в ПДН не состоят. Обращаем ваше внимание, что вопросы изъятия несовершеннолетнего из семьи находятся в компетенции органов опеки и попечительства, - прокомментировали в ведомстве.К сожалению, на момент подготовки материала не удалось получить оперативного комментария у районных органов опеки и попечительства.Корреспондент «Номер один» поговорил с Алевтиной (имя изменено), мамой одного из мальчиков. Женщина обвинения в адрес своего сына опровергает и утверждает, что ее ребенок не причинял никому вреда, а девочка сама упала и запнулась во время игры.- Они просто играли во время перемены в догонялки. Она запнулась, упала и стукнулась головой. Вот и все. Это, как я помню, произошло в среду, в середине февраля. В субботу на этой же неделе мама написала в родительский чат и сказала, что ее дочка жалуется на головные боли и они ходили к какой-то бабушке править голову. Она сказала, что у них «встрях» огромный. В общем, она все это написала, и мы ей ответили, чтобы она нам лично позвонила и поговорила. Она сказала, что не хочет с нами разговаривать и что все будет решаться в других органах. Получается, в понедельник на следующей неделе нас вызвали в школу и они (Марина с ребенком. - Прим. ред.) не пришли туда. В четверг нас вызвали в ПДН, и она уже, видимо, написала заявление. Потом все пошло-поехало, - рассказывает Алевтина.По словам Алевтины, после инцидента девочка посещала школу и хорошо общалась с одноклассниками, в том числе с ее сыном. Как она отмечает, их сторона предпринимала попытки договориться мирно, но мама девочки не захотела продолжать общение.- На комиссии по делам несовершеннолетних она просто отвернулась от нас и сказала, что не хочет с нами разговаривать, что вообще не должна была сюда приходить без сотрудника ПДН. Никак с нами на контакт не шла. Я спросила: «Что вы хотите от нас?». Она ответила, что будет разговаривать об этом в суде, - сообщила Алевтина.По мнению Алевтины, ситуация сильно преувеличена. С детьми работали психологи, приходили сотрудники ПДН.- Все видят, что все на самом деле очень преувеличено. Всего того, о чем пишут и о чем она говорит, не было, - утверждает мама мальчика.Алевтина отмечает, что открыта к общению и готова подтвердить, что ее сын не издевался над девочкой. С ребенком также говорили школьные психологи и сотрудники ПДН. Вдобавок родительницу волнует, что вместо подготовки к итоговым работам дети постоянно подвергаются разным проверкам. Мама второго мальчика отказалась от комментариев.Директор школы уверен, что буллинга не было.- Пока точно могу сказать, что никакой буллинг не подтвердился. Это доказали все проверки – и прокуратура, и органы полиции, и ПДН, и министерство образования. Пока проверки продолжаются, но предварительное заключение уже есть, - говорит руководитель учебного заведения.Он упомянул, что мама девочки не шла на контакт во время общей встречи, а также отказалась решать вопрос мирно. Директор уверен, что детей следовало просто помирить.- Почему вы считаете, что буллинга не было?- А если его не было, как мне еще считать? – сказал директор.При этом руководитель отметил, что не видел никаких документов о травмах девочки.- Эти справки она никому не показывала и нам в том числе. Это во-первых, а во-вторых, там был один мальчик, потом второй мальчик, там разные эпизоды и все это было в процессе игры, - уверяет он.25 апреля материалы дела передали в районное подразделение Следственного комитета. Проходит доследственная проверка. Разбирательства идут под контролем уполномоченной по правам ребенка Натальи Ганькиной. Что касается девочки, сейчас Алину перевели в параллельный класс. В связи с тем, что конфликт произошел под конец учебного года, семья приняла решение доучиться пару месяцев, а со следующего года перевести ребенка в школу в Улан-Удэ.Мы не можем точно утверждать, что именно произошло между детьми: был ли это буллинг или все-таки игра. Хочется обратить внимание, что в этой ситуации позиции всех семей понять можно – каждая из мам отстаивает интересы своего ребенка. Но ряд вопросов остается висеть в воздухе. Так почему, несмотря на наличие у семьи Будаевых всех упомянутых документов: заключения психолога, подтверждение черепно-мозговой травмы, проведение судмедэкспертизы и т. д., директор утверждает, что якобы не видел документов? Предположим, он их действительно не видел, тогда как руководство разобралось в ситуации, чтобы с уверенностью опровергать, что ничего не было?Напомним, это уж не первое ЧП, касающееся данного учебного заведения. Так, в этой же самой школе в 2021 году на всю страну прогремел другой скандальный случай, когда учительница дернула десятилетнего ребенка за больное ухо, из-за чего он едва не лишился слуха. Тогда Следком Бурятии возбуждал по этому инциденту уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В той ситуации родителям пострадавшего ребенка также пришлось «воевать» с администрацией школы, которая не хотела признавать свою вину.Возникает впечатление, что главная цель руководства школы это не разобраться в проблеме, а замять конфликт, чтобы не выносить сор из избы.Фото: «Номер один»