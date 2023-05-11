Общество 11.05.2023 в 09:44

В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор

Алексей Орлов окончил юридический факультет БГУ, в органах прокуратуры республики - с января 2003 года


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Текст: Номер один
В Бурятии назначен Гусиноозерский межрайонный прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Гусиноозерского межрайонного прокурора назначен Алексей Геннадьевич Орлов, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Алексей Орлов в 2003 году окончил юридический факультет Бурятского государственного университета. В органах прокуратуры республики проходит службу с января 2003 года. Занимал должности следователя прокуратуры Кабанского, Тарбагатайского районов, Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, заместителя прокурора Окинского района, помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, заместителя прокурора Бичурского района, прокурора, старшего прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры республики.

С февраля 2023 года состоял в должности старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики.

Фото: «Номер один»
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прокуратура назначение Гусиноозерск

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