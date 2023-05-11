Клещи продолжают кусать жителей Бурятии

В Бурятии по состоянию на 11 мая за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 198 человек. Как сообщили в Республиканском Роспотребнадзоре, это на 35% ниже среднемноголетнего уровня. Из общего числа пострадавших 70 детей. Укусы зафиксированы в 15 районах республики и в Улан-Удэ.Сейчас в республике продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На данный момент привито более 67 тысяч человек, в том числе более 32 тысяч детей.Роспотребнадзор предупреждает - в случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в поликлинику ЦРБ. Жителям Улан-Удэ - в приемное отделение филиала Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье).Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).Фото: Роспотребнадзор Бурятии