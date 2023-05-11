В Улан-Удэ нашли самую опасную собаку в городе

Сегодня специалисты Комитета городского хозяйства поделились фотографией «особо опасной» собаки. Как отметили в ведомстве, во время работы у отловщиков собак могут возникать самые разные ситуации. Так, зимой во время рейда в микрорайоне Мелькомбинат горожанка позвонила специалистам и пожаловалась на агрессивное животное.

«При выезде службы отлова на место женщина сидела на заборе и отбивалась сумкой от этой собаки. Через час после отлова собаку забрал хозяин. В его отношении составлен протокол за нарушение правил выгула» – сказал Дмитрий Ларченко, консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.



В КГХ напоминают, что штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от трех до пяти тысяч рублей.





Фото: КГХ