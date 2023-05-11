Общество 11.05.2023 в 12:06

В Бурятии восстановлено дорожное сообщение в Закаменском районе

Оно прерывалось сегодня ночью из-за подмыва подъезда к деревянному мосту около села Ехэ-Цакир
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В Бурятии восстановлено дорожное сообщение в Закаменском районе
В Бурятии сегодня около полуночи в ЦУКС регионального главка МЧС поступила информация о том, что в результате подъема уровня воды в ручье после выпавших осадков на автомобильной дороге местного значения в 2 км от населенного пункта Ехэ-Цакир произошел подмыв подъезда к деревянному мосту.

В результате вводилось ограничение движение для легковых автомобилей в сторону населенных пунктов Цаган-Морин, Бортой, Баянгол и Мыла. Выставлены запрещающие знаки, организовано информирование населения.

Сегодня утром на месте начались работы по монтажу водопропускной трубы силами МАУ «Закамдор». По состоянию на 10:30 местного времени установка трубы завершена, произведена отсыпка дорожного полотна. Автомобильное сообщение восстановлено для всех видов транспорта.

Фото: МЧС
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