В Бурятии восстановлено дорожное сообщение в Закаменском районе

В Бурятии сегодня около полуночи в ЦУКС регионального главка МЧС поступила информация о том, что в результате подъема уровня воды в ручье после выпавших осадков на автомобильной дороге местного значения в 2 км от населенного пункта Ехэ-Цакир произошел подмыв подъезда к деревянному мосту.В результате вводилось ограничение движение для легковых автомобилей в сторону населенных пунктов Цаган-Морин, Бортой, Баянгол и Мыла. Выставлены запрещающие знаки, организовано информирование населения.Сегодня утром на месте начались работы по монтажу водопропускной трубы силами МАУ «Закамдор». По состоянию на 10:30 местного времени установка трубы завершена, произведена отсыпка дорожного полотна. Автомобильное сообщение восстановлено для всех видов транспорта.Фото: МЧС